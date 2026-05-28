Noches tropicales y hasta 38 grados: el tiempo estable dispara los termómetros en España

El tiempo estable continuará este jueves 28 de mayo en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas elevadas en amplias zonas del país. De hecho, las máximas volverán a superar los 34 y 36 grados en buena parte del cuadrante suroeste y del tercio nordeste peninsular, mientras que en algunas áreas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro podrán alcanzarse los 36 y 38 grados. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco.

Pero, además, la situación atmosférica dejará pocas variaciones en gran parte del territorio, aunque sí se esperan algunos cambios en zonas concretas. Galicia y el norte de las islas Canarias registrarán intervalos nubosos, mientras que durante la tarde podrían desarrollarse nubes de evolución en áreas del centro y de la mitad norte peninsular. Estas formaciones podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en zonas de montaña, especialmente en el noroeste.

Además, no se descartan brumas o nieblas costeras en Galicia y en el Cantábrico. También se prevé la presencia de calima ligera en altura en Canarias, que podría extenderse a puntos del extremo oeste y del sur peninsular.

En paralelo, el viento soplará de levante en el Estrecho, donde podrían registrarse intervalos fuertes. En los litorales de Galicia se espera viento moderado del norte, mientras que en el resto de la Península predominarán los vientos flojos, con aumento de intensidad durante la tarde. En el Cantábrico el viento tenderá a componente oeste. En la mitad sur y la fachada oriental predominarán las componentes este y sur, mientras que en otras zonas dominarán los vientos del este y norte, acompañados de régimen de brisas en áreas costeras. Baleares tendrá viento flojo de componente oeste.

➡️El máximo de temperaturas se espera entre miércoles y viernes con máximas generalizadas de 36-38ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, que localmente podrían llegar a 40ºC. ➡️A partir del miércoles: noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas seguirán en valores altos para esta época del año en gran parte del país. Las máximas subirán en las regiones mediterráneas y se mantendrán especialmente elevadas en numerosas zonas del interior peninsular.

Tanto es así que los termómetros superarán los 34-36 grados en áreas de Galicia, del Cantábrico, de la meseta Norte y en gran parte del cuadrante suroeste y del tercio nordeste peninsular. En las principales depresiones del país, especialmente en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, las temperaturas podrán alcanzar o incluso superar los 36-38 grados.

Por el contrario, las máximas descenderán en Canarias y en el Cantábrico occidental y el norte de Galicia, donde la bajada podría ser notable en algunos puntos. Las mínimas también mostrarán diferencias según las zonas. Pero es que, además, la jornada volverá a dejar noches tropicales en distintos puntos del país. Las temperaturas mínimas permanecerán por encima de los 20 grados en el suroeste peninsular y en el valle del Ebro, lo que dificultará el descenso térmico durante la madrugada.

En cuanto a Canarias, el archipiélago mantendrá un tiempo estable durante la jornada, aunque con intervalos nubosos en el norte de las islas y presencia de calima ligera en altura. El archipiélago registrará un descenso de las temperaturas respecto a días anteriores, dentro de un contexto de valores suaves y sin extremos térmicos.

En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se moverán entre los 20 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 20 y los 23 grados. Además, el viento será moderado de componente norte, con posibles intervalos fuertes en algunas zonas del archipiélago.