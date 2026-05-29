Alerta en España: once comunidades bajo aviso por temperaturas de pleno verano

Las altas temperaturas continuarán este viernes 29 de mayo en buena parte de España, en una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y por valores claramente elevados para esta época del año. El motivo es que las máximas superarán los 34 y 36 grados en amplias zonas del tercio nordeste peninsular, en la mitad sur de la vertiente atlántica, en áreas de la fachada oriental y en el interior de Mallorca. Además, los termómetros podrán rebasar localmente los 38 grados en los valles del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Los avisos se concentrarán principalmente durante las horas centrales de la jornada, entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, coincidiendo con el momento de mayor intensidad del calor.

Pero, además, la previsión apunta a un predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Solo algunas zonas del norte y del litoral presentarán mayor nubosidad durante las primeras horas del día. Por ejemplo, en Galicia y el Cantábrico occidental predominarán los cielos nubosos al inicio de la jornada, con presencia de bancos de niebla matinales dispersos.

También se esperan intervalos nubosos en los litorales del sur peninsular, así como en Ceuta y Melilla, donde podrían aparecer brumas costeras. En Canarias, los cielos permanecerán nubosos en el norte de las islas. Durante la tarde crecerán nubes de evolución en áreas montañosas y zonas próximas del centro y de la mitad norte peninsular.

Esta situación podrá dejar chubascos y tormentas aisladas, especialmente en entornos de montaña. Las precipitaciones podrían alcanzar intensidad localmente fuerte y venir acompañadas de granizo en zonas de la cordillera Cantábrica, el alto Ebro y el norte del sistema Ibérico. Aun así, la situación general seguirá marcada por la estabilidad y por la ausencia de fenómenos generalizados.

El viento soplará con intensidad moderada de levante en la zona del Estrecho. En los litorales gallegos predominará el viento del norte y en el Cantábrico el de componente oeste. En el resto del país, los vientos serán flojos en general. Predominará la componente norte en Baleares y Galicia, la componente este en el tercio oriental peninsular y la oeste en el resto del territorio, con régimen de brisas en las zonas costeras. En Canarias continuará el régimen de alisios, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en algunos puntos del archipiélago.

Predicción para el resto de la semana: ➡️Continúa el episodio de temperaturas extraordinariamente altas para esta época, más propia de pleno verano. A partir de mañana, descienden en el litoral cantábrico, y entre el sábado y domingo en la mitad norte peninsular. [1/2] 🧵 pic.twitter.com/rCeMDuYzBw — AEMET (@AEMET_Esp) May 28, 2026

Las temperaturas y Canarias

El episodio de calor seguirá dejando valores elevados para finales de mayo en gran parte del territorio. Además de las máximas por encima de los 34 y 36 grados, continuará la presencia de noches tropicales, con temperaturas mínimas superiores a los 20 grados en puntos de la Meseta Sur, depresiones del nordeste peninsular, litorales de la fachada oriental y Baleares.

No obstante, las temperaturas máximas experimentarán descensos en Canarias, el nordeste de Cataluña, Galicia y, de forma más acusada, en áreas del Cantábrico. Por el contrario, subirán en Baleares y en zonas del sur y este peninsular, mientras que en el resto del país apenas se esperan cambios. Por su parte, las mínimas también tenderán a subir en la Península y Baleares, aunque en Galicia, el Cantábrico y Andalucía occidental habrá pocos cambios o ligeros descensos. En Canarias apenas variarán.

En Canarias predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas y continuará el régimen de alisios con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. Las temperaturas máximas tenderán a descender ligeramente, mientras que las mínimas apenas registrarán cambios. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 20 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 20 y 24 grados.