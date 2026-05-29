Comienza para muchos una de las épocas más duras del año en lo que a temperaturas se refiere, y la Aemet no trae buenas noticias. La Agencia Estatal de Meteorología anticipa meses marcados por temperaturas por encima de lo habitual en casi todo el país. Un escenario dominado por el calor, incluso en el norte y este del país, con especial intensidad en Baleares que, no obstante, podría dar treguas puntuales en forma de descensos térmicos durante varios días o incluso semanas.

Así lo ha avanzado el jefe de Producción Meteorológica del organismo, Francisco Javier Rodríguez Marcos, durante un acto celebrado en Madrid, donde también se presentó un nuevo índice de riesgo de incendios forestales. Según explicó, la tendencia cálida marcará las próximas semanas, aunque no se descartan episodios puntuales de alivio.

🌡️📈 Más récords de calor para mayo, diurnos y nocturnos. ➡️ El día 28 destacan estaciones con más de un siglo de datos 👉 - Zamora: récord por 2º día consecutivo.

- Barcelona Fabra: mínima superior a 23 °C.

- Tortosa/Roquetes: supera en casi 1.5 °C el récord anterior. pic.twitter.com/KnwOo0Bl7C — AEMET (@AEMET_Esp) May 29, 2026

El análisis de mayo deja ya un mes de contrastes. Una primera mitad más fresca de lo normal y un tramo final claramente más cálido, con temperaturas que han llegado a situarse entre 5 y 10 grados por encima de la media. En cuanto a las lluvias, el reparto ha sido desigual, con más precipitaciones de lo habitual en el centro y norte, frente a un déficit en el sur y en los archipiélagos.

De cara a los próximos días, se espera un ligero descenso térmico en el norte, especialmente en el área cantábrica, mientras que el fin de semana podría traer cierta inestabilidad con tormentas en zonas montañosas del este peninsular.

Temperaturas elevadas y lluvias escasas

Aun así, la tendencia general se mantiene. Junio comenzará con temperaturas elevadas y, aunque podrían moderarse ligeramente a lo largo del mes, seguirán por encima de lo normal. Las precipitaciones, en cambio, serán escasas y, en la mayoría de los casos, limitadas al paso de frentes débiles por el norte o a tormentas aisladas.

La previsión para el conjunto del verano refuerza este escenario cálido. Aunque la intensidad del aumento de temperaturas será algo menor en el centro y suroeste, y más incierta en Canarias, la Aemet insiste en que el calor será la tónica dominante en todo el país.

Este patrón se suma a una tendencia de los últimos meses. El invierno fue uno de los más cálidos y lluviosos de las últimas décadas, mientras que abril destacó cómo el mes más caluroso desde que hay registros. Todo apunta, por tanto, a que el calor seguirá siendo protagonista en los próximos meses.