España sufre un sábado de calor asfixiante con 38 grados y riesgo de fuertes tormentas

España continuará este sábado 30 de mayo bajo una situación de estabilidad generalizada, aunque la evolución de nubosidad durante la tarde favorecerá la aparición de tormentas en áreas del interior peninsular. No obstante, las temperaturas seguirán en valores elevados para la época y las máximas volverán a superar los 34 y 36 grados en amplias zonas del sur y nordeste peninsular, con registros que podrán rebasar los 38 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón y Extremadura y cambia los de Cataluña a lluvias y tormentas.

En general, la previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Solo el norte de Canarias, el área cantábrica y Galicia durante las primeras horas del día mantendrán intervalos nubosos más abundantes. A lo largo de la tarde crecerá la nubosidad de evolución en zonas del interior peninsular, especialmente en regiones montañosas del centro y nordeste. Estas nubes podrán dejar tormentas y chubascos localmente fuertes, acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento, con mayor probabilidad en el Pirineo oriental.

Además de las precipitaciones previstas en áreas montañosas, también podrán formarse tormentas secas en puntos de la meseta Sur y en sierras de Andalucía. Estos episodios irán acompañados en general de rachas intensas de viento, aunque con escasas precipitaciones.

La inestabilidad será más acusada durante las horas centrales y finales de la tarde, especialmente en zonas del nordeste peninsular. Aun así, el ambiente seguirá marcado por el predominio del sol y por temperaturas elevadas en buena parte del territorio. Además, durante la mañana podrán aparecer bancos de niebla en Galicia, el alto Ebro y el área cantábrica. También se esperan posibles brumas costeras en zonas del mar de Alborán y en Cataluña.

El viento soplará moderado de levante en el estrecho. En los litorales gallegos predominará el viento del norte y en el Cantábrico el de componente oeste. En el resto del territorio los vientos serán flojos en general. Predominará la componente norte en Baleares y Galicia, la este en el levante, la sur en el sureste peninsular y la oeste en el resto de la península.

En Canarias continuará el régimen de alisios, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en distintos puntos del archipiélago. En el norte de las islas predominarán los cielos nubosos, mientras que en el resto habrá más claros.

➡️Predominio de sol, con nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular y con chubascos dispersos con tormenta y rachas de viento fuertes, preferentemente en zonas de montaña. ➡️Aún con incertidumbre, se espera que la próxima semana las temperaturas bajen notablemente. pic.twitter.com/TlqQqZOcgi — AEMET (@AEMET_Esp) May 28, 2026

Las temperaturas y Canarias

El calor seguirá siendo protagonista en gran parte de España. Las máximas superarán los 34 y 36 grados en la mayor parte de los interiores de la mitad sur y del tercio nordeste peninsular. Además, se podrán superar los 38 grados en zonas del Guadiana y Guadalquivir, con posibilidad de alcanzar también esos valores de manera puntual en áreas del Tajo y del valle del Ebro.

No obstante, las máximas descenderán en Baleares, en el tercio norte y en la fachada oriental peninsular y, en cambio, subirán en Andalucía occidental y en los litorales del mar de Alborán. Por su parte, las mínimas aumentarán en la mitad sur peninsular, mientras que en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro predominarán los descensos. En el resto del país apenas habrá cambios térmicos destacados.

Las temperaturas nocturnas continuarán siendo elevadas en numerosos puntos del país. Se esperan noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados, en el cuadrante suroeste peninsular, así como en áreas del litoral mediterráneo y en depresiones del nordeste. En cuanto a Canarias, las temperaturas rondarán los 18-22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 19-24 en Santa Cruz de Tenerife.