Tormentas y granizo en el este mientras el sur de España roza los 40 grados este domingo

La estabilidad atmosférica continuará este domingo en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas elevadas para esta época del año. El calor seguirá siendo intenso en amplias zonas del interior peninsular, donde las máximas volverán a superar los 34 y 36 grados, mientras que en el valle del Guadalquivir podrán alcanzarse incluso los 40 grados. Tanto que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Andalucía sigue en alerta amarilla por altas temperaturas.

La jornada comenzará con mayor nubosidad en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y el norte del sistema Ibérico, donde además podrán formarse bancos de niebla durante las primeras horas del día. Con el avance de la mañana tenderán a abrirse claros en estas zonas. También se esperan intervalos nubosos en Baleares y en litorales del Mediterráneo norte y del mar de Alborán, donde podrían aparecer brumas costeras. En Canarias, los cielos permanecerán nubosos en el norte de las islas.

A partir de la tarde crecerá la nubosidad de evolución en el tercio este peninsular. Esta situación favorecerá la aparición de chubascos y tormentas, especialmente en áreas de montaña y zonas próximas. Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y venir acompañadas de granizo en la Ibérica oriental y en el Pirineo. Además, no se descarta algún chubasco o tormenta aislada en otros entornos montañosos de la Península y también en Baleares.

En cuanto al viento, soplará moderado de levante en el Estrecho. También predominará la componente norte en el Ampurdán y en los litorales atlánticos gallegos, donde podrán registrarse intervalos fuertes. En el resto del territorio el viento será flojo, con predominio de las componentes sur y este en el Mediterráneo, la norte en el norte peninsular y la oeste en buena parte del interior. Durante la tarde tenderá a intensificarse en zonas del valle del Ebro y en ambas mesetas.

En Canarias continuará el régimen de alisios, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en distintos puntos del archipiélago. Los cielos permanecerán nubosos en el norte de las islas, mientras que en el resto predominarán los claros.

🌊🌡️ Calor en tierra... y en el mar. ➡️ El Mediterráneo está 3.5 a 4 °C por encima de lo normal en el entorno de Baleares. ➡️ El Cantábrico alcanza valores entre 5 y 6 °C sobre el promedio normal en el golfo de Vizcaya. Un calentamiento muy destacado para estas fechas. pic.twitter.com/NcofVFwAFw — AEMET (@AEMET_Esp) May 28, 2026

Las temperaturas y Canarias

El calor continuará dejando registros elevados para finales de mayo y comienzos de junio. Las máximas superarán los 34 y 36 grados en buena parte de los interiores de la mitad sur y del tercio nordeste peninsular. En el valle del Guadalquivir podrán rebasarse los 38 y hasta los 40 grados, mientras que en áreas del Guadiana también podrán alcanzarse valores próximos a esas cifras.

Aunque las máximas descenderán en el centro y norte peninsular, con una bajada más notable en Navarra y zonas próximas, aumentarán en los litorales de la mitad occidental de Andalucía, en Melilla y en el este de Cataluña. Por su parte, en las mínimas predominarán los ascensos en Andalucía, mientras que bajarán en la mitad noroeste peninsular y en el norte de Baleares. En el resto apenas habrá cambios destacados.

Las temperaturas nocturnas seguirán siendo altas en distintos puntos del país. Se esperan noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, en regiones mediterráneas y en el cuadrante suroeste peninsular.

En cuanto a Canarias, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios en el archipiélago, dentro de valores más suaves que los previstos en gran parte de la Península. De hecho, en Las Palmas de Gran Canaria habrá entre 18 y 22 grados, y en Santa Cruz de Tenerife tendrán valores entre 18 y 24 grados.