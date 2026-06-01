España se asfixia en el inicio de junio: hasta 40 grados y avisos de la Aemet en varias CCAA

El tiempo este lunes 1 de junio continuará marcado por la estabilidad atmosférica en la mayor parte de España, con predominio de los cielos poco nubosos o despejados y la presencia de algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas seguirán en valores elevados para la época en amplias zonas del territorio, con máximas que podrán superar los 34 y 36 grados en numerosos puntos del interior de la mitad sur peninsular y en las depresiones del nordeste, mientras que en el valle del Guadalquivir se alcanzarán e incluso rebasarán los 38 y 40 grados. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por altas temperaturas en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid durante las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, la mayor parte del país mantendrá condiciones estables. No obstante, algunas zonas registrarán mayor nubosidad. Por ejemplo, en el norte de Canarias, el norte de Galicia, el área cantábrica, el entorno de Alborán y Baleares se esperan intervalos de nubes bajas que tenderán a abrir claros durante buena parte del día. Además, durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en áreas del centro y del este peninsular. Esta situación favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en el Pirineo, donde podrían alcanzar intensidad localmente fuerte en el sector oriental de la cordillera.

Estas precipitaciones también podrían afectar de forma aislada a otras zonas montañosas del nordeste peninsular. Fuera de estos puntos, no se esperan fenómenos significativos asociados a la inestabilidad.

En Galicia, la llegada de un frente al final de la jornada provocará un aumento de la nubosidad. Este sistema podría dejar algunas precipitaciones débiles y dispersas, principalmente en las últimas horas del día.

Pero es que además, la previsión contempla la posible formación de bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular. Además, podrán aparecer brumas costeras en áreas próximas al mar de Alborán y en Baleares. Las nubes bajas tendrán una presencia destacada durante las primeras horas en algunos sectores del norte peninsular y en zonas litorales, aunque en términos generales tenderán a disiparse conforme avance la jornada.

El viento soplará con diferentes direcciones según la región. En los litorales del oeste peninsular predominará una componente norte que irá rolando a oeste, mientras que en el Ampurdán se espera una evolución desde el norte hacia el sur.

🌡 Lunes muy caluroso, aunque las temperaturas bajarán a partir del martes, con valores ya más propios de estas fechas. ➡️ Aún hay incertidumbre, pero a finales de semana incluso podría haber temperaturas más bajas de lo normal en el norte y este peninsular de forma pasajera. pic.twitter.com/FoSQeQshyA — AEMET (@AEMET_Esp) May 31, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán ascensos en Canarias, el Cantábrico, el alto y medio Ebro, el nordeste de la meseta Norte y el norte del sistema Ibérico. Por el contrario, descenderán en la mitad norte del área mediterránea y en el entorno del golfo de Cádiz. En el resto del país apenas se prevén cambios significativos. Por su parte, las mínimas también mostrarán pocas variaciones en términos generales. Los aumentos serán más probables en Canarias y Extremadura, mientras que los descensos afectarán principalmente al centro y norte peninsular.

Pese a estas variaciones, los valores seguirán siendo elevados en buena parte del territorio. Las máximas superarán los 34-36 grados en amplias zonas del interior de la mitad sur y en las depresiones del nordeste. En el valle del Guadalquivir los registros podrán situarse por encima de los 38-40 grados. Además, continuarán las noches tropicales, con temperaturas mínimas superiores a 20 grados en regiones del centro y sur peninsular, así como en distintos puntos del litoral mediterráneo.

Canarias registrará un ascenso de las temperaturas máximas y también de las mínimas respecto a jornadas anteriores. No obstante, en las capitales canarias se esperan valores más suaves que los previstos en buena parte de la Península. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 19 y 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 19 y 26 grados. Estos registros contrastan con los previstos en las zonas más cálidas del interior peninsular, donde las máximas podrán acercarse o superar los 40 grados.