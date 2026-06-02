Caída brusca de las temperaturas en la Península y tormentas en Cataluña

El tiempo dará un giro en buena parte de España con la llegada de una masa de aire más fresca que provocará una caída generalizada de las temperaturas. Sin embargo, el alivio no llegará a todas las regiones. El sur y el sureste peninsular continuarán bajo un intenso episodio de calor, con valores que podrán alcanzar los 40 grados en algunos puntos de la Región de Murcia y del litoral mediterráneo.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el paso de un frente por el norte marcará la jornada. Tras su avance, los termómetros bajarán de forma acusada en gran parte de la Península, especialmente en el tercio norte, donde el descenso podrá superar los seis grados respecto a los registros de días anteriores.

Tormentas fuertes en Cataluña y el Pirineo

La otra cara de la jornada estará en el noreste peninsular. A partir del mediodía se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo oriental, especialmente en Cataluña, donde podrían ir acompañados de granizo.

Barcelona y Girona tendrán avisos activos amarillos por lluvias y tormentas, mientras que en la Ibérica oriental no se descarta algún episodio tormentoso aislado. En el extremo norte de la Península predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles y dispersas asociadas al frente.

01/06 10:54 AVISOS MAÑANA | España: temperaturas máximas, costeros, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/50JnOqq95U — AEMET (@AEMET_Esp) June 1, 2026

Oleaje en el Mediterráneo y Canarias

La AEMET también mantiene avisos por fenómenos costeros en Cataluña. Además, el viento ganará protagonismo en algunos puntos. Se esperan rachas fuertes de poniente en el Estrecho y el mar de Alborán, mientras que al final del día podrían intensificarse la tramontana en el Ampurdán y el cierzo en el bajo Ebro.

En Canarias continuará el régimen de alisios, con intervalos de viento fuerte y probables rachas muy intensas en las zonas más expuestas.

Murcia, la zona más afectada por el calor

Pese al descenso térmico general, la situación será muy diferente en el sureste. La AEMET ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en la Vega del Segura, donde los valores podrán situarse entre los más elevados del país. También estarán bajo aviso por calor otras zonas de la Región de Murcia, así como áreas de Almería, Málaga y Alicante.

Las previsiones apuntan a máximas de entre 36 y 38 grados en el valle del Guadalquivir y puntos de Alborán, mientras que en el extremo sureste peninsular los termómetros podrían alcanzar entre 38 y 40 grados. En Baleares se esperan ligeros ascensos de temperatura, mientras que en Canarias apenas habrá cambios significativos.

A ello se sumarán las llamadas noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en amplias zonas del centro, el sur y el litoral mediterráneo.