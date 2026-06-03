El calor da un respiro en el Mediterráneo mientras Galicia se prepara para la llegada de un frente

La estabilidad atmosférica dominará esta jornada del 3 de junio en la mayor parte de España, aunque el cambio de masas de aire provocará contrastes térmicos destacados entre distintas zonas del país.

Mientras el litoral mediterráneo y Baleares experimentarán un descenso acusado de las temperaturas, el norte y el oeste peninsulares registrarán un repunte de los termómetros. Galicia, por su parte, comenzará a notar la aproximación de un frente que dejará más nubosidad y podría traer lluvias débiles al final de la jornada.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día estará marcado por los cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio, con algunas excepciones localizadas en el extremo norte y en los archipiélagos.

Por el norte se acerca un frente

Galicia será la comunidad más afectada por la llegada de un frente atlántico. Durante buena parte del día aumentará la nubosidad y los cielos acabarán cubriéndose, con posibilidad de precipitaciones débiles al final de la jornada. También se esperan intervalos nubosos en el Cantábrico, aunque sin fenómenos relevantes asociados.

Durante las primeras horas del día aparecerán nubes bajas en diversos puntos del litoral mediterráneo y en Baleares, aunque tenderán a disiparse conforme avance la mañana. La jornada estará marcada además por varios avisos costeros debido al estado de la mar. La AEMET ha activado alertas amarillas por oleaje en zonas de Baleares, Cataluña y Galicia.

Predicción semanal: Hoy: predominio de sol. Martes: precipitaciones débiles en el extremo norte peninsular; en los pirineos catalanes chubascos que podrían ser fuertes y acompañados de tormenta. Miércoles: predominio de sol. (1/2)🧵 pic.twitter.com/SO4Pwl8uOt — AEMET (@AEMET_Esp) June 1, 2026

Bajada notable de las temperaturas

El cambio más significativo se producirá en las regiones mediterráneas. Las temperaturas máximas descenderán en el arco mediterráneo y Baleares, con caídas que podrán superar los seis grados en puntos del nordeste de Mallorca y en los litorales del sur y sureste peninsular.

Pese a este alivio térmico, el calor seguirá siendo intenso en algunas zonas del interior andaluz. La AEMET considera probable que se superen todavía los 35 grados en el valle del Guadalquivir, donde las temperaturas continuarán siendo elevadas para esta época del año.

Las mínimas también tenderán a bajar de forma generalizada en la Península y Baleares. Sin embargo, algunas zonas mantendrán noches cálidas, especialmente en áreas del Guadalquivir y del litoral mediterráneo, donde los termómetros podrían permanecer por encima de los 20 grados durante la madrugada.

Frente a los descensos del este, el norte y el oeste peninsulares vivirán una situación opuesta. Las temperaturas máximas subirán en amplias zonas de estas regiones, con aumentos especialmente destacados en los interiores del área cantábrica y en el alto Ebro.

Presencia de viento fuerte

Los vientos soplarán principalmente de componente oeste en gran parte de la Península y de componente este en el litoral mediterráneo, con las rachas más intensas previstas en el nordeste peninsular, Baleares y Canarias.

Se esperan intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y el norte del archipiélago balear, así como episodios intensos de cierzo en el bajo Ebro. En Canarias continuarán los alisios, también con intervalos fuertes en las zonas más expuestas.