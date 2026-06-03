La OMM alerta de un episodio "potencialmente fuerte" de 'El Niño': ¿cómo afectará a España el fenómeno climático?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido de la posible llegada de un episodio de El Niño "potencialmente fuerte" tras el verano, un fenómeno climático que podría tener efectos significativos en distintas regiones del planeta, con mayor intensidad de sequías, lluvias extremas y olas de calor tanto en tierra como en el océano.

La secretaria general del organismo, Celeste Saulo, ha señalado que los modelos actuales apuntan a una elevada probabilidad de desarrollo del fenómeno en los próximos meses. En concreto, la OMM estima un 80% de probabilidad entre junio y agosto, porcentaje que aumentaría hasta niveles cercanos o superiores al 90% hacia el mes de noviembre.

Saulo ha recordado además que el último episodio de El Niño, registrado en 2023/2024, fue uno de los cinco más intensos desde que existen registros y contribuyó a que en 2024 se alcanzaran temperaturas globales récord.

Un fenómeno con impacto desigual en el planeta

El Niño forma parte del ciclo climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo habitual debido al debilitamiento de los vientos alisios. Este cambio altera los patrones atmosféricos globales y modifica el comportamiento habitual del clima en múltiples regiones.

🆕 WMO confirms: El Niño conditions are developing and are set to influence global temperature and rainfall patterns around the world in the months ahead. Most forecast models suggest it will be at least moderate – possibly strong.

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Según la OMM, estos episodios pueden provocar sequías severas en zonas como Australia o el Sahel, mientras que en otras áreas, como el sur de Estados Unidos o el norte de América Central, pueden generar lluvias torrenciales e inundaciones.

La organización ha subrayado que el fenómeno no actúa de forma aislada, sino que interactúa con otros factores climáticos, lo que puede intensificar sus efectos en determinadas regiones del planeta.

Efecto limitado en España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado a través de redes sociales que El Niño no tiene una influencia directa y clara sobre el clima en España, debido a la complejidad de los patrones atmosféricos que afectan a la península ibérica.

No obstante, algunos estudios apuntan a una posible relación estadística con otoños e inicios de invierno algo más lluviosos, aunque no se trata de una conexión sistemática ni garantizada. En cuanto al verano, AEMET considera que el fenómeno tendrá una influencia limitada, ya que se encontraría aún en fase incipiente y su impacto suele ser más relevante en otras regiones del planeta.

⚠️ Es muy probable que El Niño se manifieste en estos próximos meses. Podría alcanzar intensidad moderada o fuerte después de verano. En unas zonas del planeta provocará olas de calor y sequías; en otras, lluvias torrenciales. Pero, ¿afecta a España? 🤔

Sigue el hilo 🧵 https://t.co/lFOhDzCQRe — AEMET (@AEMET_Esp) June 2, 2026

Más allá de El Niño, la previsión estacional de la agencia apunta a un escenario de temperaturas superiores a lo habitual en los próximos meses en España. Las zonas del norte y este peninsulares, así como Baleares, presentan mayor probabilidad de registrar valores térmicos por encima de la media, en un contexto en el que se alternarán episodios de calor intenso con periodos más suaves.