Lluvias intensas, granizo y calor: las zonas que estarán bajo aviso meteorológico

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este jueves avisos por lluvias, tormentas, calor, viento y oleaje en varias comunidades autónomas en una jornada marcada por el contraste entre la inestabilidad del noreste peninsular y las altas temperaturas del área mediterránea. Barcelona y Girona estarán en aviso naranja por precipitaciones, mientras que también se esperan tormentas intensas en Cataluña y el norte de Castellón.

El cambio de tiempo llega asociado al paso de un frente por la mitad norte peninsular, que dejará precipitaciones y favorecerá la entrada de una masa de aire más fresca. Este descenso térmico será especialmente notable en el norte de la península, donde las temperaturas máximas bajarán con claridad respecto a jornadas anteriores.

Tormentas fuertes en Cataluña y Castellón

La situación más adversa se concentrará en el noreste. Según la previsión de AEMET, Cataluña y el norte de Castellón registrarán chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes y acompañados de granizo. Tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana tienen activados avisos por precipitaciones y tormentas; en el primer caso el aviso es naranja, mientras que en el segundo la alerta disminuye a amarilla.

Mientras tanto, en el área cantábrica y el Pirineo occidental se esperan precipitaciones débiles o moderadas asociadas al frente, con cielos nubosos o cubiertos durante buena parte del día.

En contraste, la mitad sur peninsular y Baleares mantendrán un tiempo más estable, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo durante las primeras horas de la mañana.

03/06 18:24 AVISOS MAÑANA | España: vientos, tormentas, lluvias, temperaturas máximas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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El calor se mantiene en el Mediterráneo

Pese a la llegada de aire más fresco a buena parte de España, el calor seguirá siendo protagonista en varios puntos del este y sur del país. Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo, en algunos casos de forma notable, aunque descenderán en los litorales del sureste y de Tarragona. También bajarán en las mesetas y en Extremadura.

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AEMET prevé que los termómetros superen los 35 grados en zonas bajas de la mitad sur del área mediterránea y en el litoral de Málaga. Por este motivo, se mantienen avisos amarillos por altas temperaturas en provincias como Málaga y Valencia.

Las mínimas experimentarán ligeros ascensos en las mesetas, Aragón y el interior de Cataluña, mientras que descenderán ligeramente en el norte peninsular y Extremadura. Además, continuarán registrándose heladas en las cumbres de los Pirineos, un fenómeno que contrasta con las temperaturas veraniegas previstas en otras regiones.

Ambiente más fresco en el norte

La entrada de la nueva masa de aire dejará un ambiente más suave en amplias zonas del norte peninsular. Las máximas descenderán de forma apreciable en comunidades del tercio norte, poniendo fin temporalmente al episodio cálido que ha marcado los últimos días.

En Galicia, el acercamiento del frente favorecerá cielos cubiertos y algunas precipitaciones, mientras que en el Cantábrico persistirá un ambiente más húmedo y fresco que el registrado a comienzos de semana.

Viento fuerte y mala mar

Canarias será otra de las comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos significativos. Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán bajo aviso por viento debido a un episodio de alisios intensos. Según la previsión, las rachas podrán superar los 70 kilómetros por hora en las zonas más expuestas.

Además, Gran Canaria y Tenerife tendrán activados avisos por oleaje, una situón que también afectará al litoral de Girona.

En la península, el viento soplará de componente oeste en la mayor parte del territorio, con intervalos fuertes en el mar de Alborán y el litoral cantábrico. También se esperan rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán, que podrían extenderse a Baleares al final de la jornada. En la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña existe alerta amarilla por el viento.