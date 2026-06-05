Desplome extraordinario de las temperaturas en el este y aviso por lluvias fuertes en Cataluña

La llegada de una masa de aire húmedo procedente del Mediterráneo marcará la situación meteorológica de la jornada de este viernes 5 de junio en buena parte del este peninsular. La Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Baleares registrarán un aumento de la nubosidad y precipitaciones de distinta intensidad, mientras que las temperaturas experimentarán un descenso acusado en numerosas zonas del país. En Canarias, el protagonismo recaerá en el viento alisio, que soplará con fuerza y dejará rachas muy fuertes.

En cuanto al estado de avisos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por fenómenos costeros y lluvias en Cataluña e Islas Baleares durante las primeras horas del día. En el caso de Cataluña, los avisos por precipitaciones estarán activos hasta primera hora de la mañana, mientras que en Baleares los avisos por fenómenos costeros se prolongarán durante buena parte de la jornada.

Además, en general en el país, durante las primeras horas del día, los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en amplias zonas de la Comunidad Valenciana y Murcia. También se esperan condiciones similares al inicio de la jornada en Cataluña y Baleares. Las precipitaciones más destacadas se localizarán en el entorno del cabo de la Nao, donde podrán alcanzar intensidad fuerte y carácter persistente.

La inestabilidad será especialmente relevante durante la madrugada en los litorales de Cataluña. Allí se prevén chubascos acompañados de tormenta que, de forma local, podrían alcanzar intensidad fuerte. Además, no se descarta que se produzcan precipitaciones ocasionales en otros puntos del área mediterránea, aunque la tendencia general será a una progresiva remisión de las lluvias a lo largo del día.

Por la tarde, la atención volverá a centrarse en el nordeste de Cataluña, donde podrían desarrollarse nuevos chubascos. Mientras tanto, Baleares y otras zonas del litoral mediterráneo irán registrando una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Fuera del área mediterránea, el tiempo será más estable. El Cantábrico presentará intervalos nubosos y existe la posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa durante las primeras horas. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con escasa nubosidad.

A medida que avance la tarde, crecerán nubes de evolución en áreas montañosas del centro y del este peninsular. Esta situación podría dar lugar a algún chubasco aislado en la Ibérica oriental. Además, en Galicia se producirá un cambio al final del día por la llegada de un frente atlántico. El aumento de la nubosidad afectará especialmente al oeste de la comunidad, donde se esperan precipitaciones débiles en las últimas horas de la jornada. La Aemet tampoco descarta que se formen bancos de niebla matinales en el norte peninsular, un fenómeno que podría reducir la visibilidad de manera puntual en algunas zonas.

Y, cómo no, el viento también tendrá protagonismo. En Baleares y en la fachada oriental peninsular soplará de componente norte, con intervalos fuertes en algunos momentos, aunque tenderá a perder intensidad y a girar hacia componente este.

En el golfo de Cádiz predominará el viento moderado del noroeste. También se esperan vientos moderados del oeste en el Cantábrico, el Estrecho y Alborán, con una evolución similar hacia componente este a medida que avance la jornada. En el litoral gallego el viento irá ganando intensidad durante las últimas horas, con intervalos fuertes de componente sur coincidiendo con la aproximación del frente atlántico.

Predicción para el resto de la semana: Esta tarde y noche: en Cataluña chubascos acompañados de tormenta, que podrían ser muy fuertes e incluso de intensidad torrencial, acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. Viernes y fin de semana: predomino de sol. [1/2] 🧵 pic.twitter.com/5oJQCJ9tel — AEMET (@AEMET_Esp) June 4, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución térmica estará marcada por un descenso de las temperaturas máximas en amplias áreas del país. La bajada afectará especialmente al Mediterráneo, Canarias y al tercio oriental peninsular. Los descensos serán notables en buena parte del este de la Península y en el entorno de Alborán, mientras que en la Comunidad Valenciana podrían alcanzar carácter extraordinario respecto a los valores registrados en jornadas anteriores.

Por el contrario, las máximas subirán en zonas del cuadrante noroeste y del centro norte peninsular. En el resto del territorio apenas se esperan cambios significativos. Las temperaturas mínimas tenderán a bajar en la Península, mientras que en otros territorios permanecerán con pocas variaciones. En las cumbres de los Pirineos no se descartan heladas débiles.

En cuanto a la situación en Canarias, el archipiélago mantendrá cielos nubosos en el norte de las islas, con probables precipitaciones débiles en las más montañosas y ambiente poco nuboso en el resto. Las temperaturas máximas tenderán a bajar y el alisio soplará con fuerza, dejando rachas muy fuertes. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre 19 y 21 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 20 y 25 grados.