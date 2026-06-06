Ascenso térmico generalizado este sábado salvo lluvias débiles en el noroeste

La estabilidad atmosférica dominará el tiempo en España durante la jornada del sábado. La mayor parte del país registrará cielos poco nubosos o despejados, aunque un frente poco activo afectará al noroeste peninsular y dejará nubosidad y precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica. Las temperaturas máximas subirán de forma casi generalizada, con ascensos especialmente destacados en el interior de la Comunidad Valenciana, mientras que el viento seguirá siendo protagonista en Canarias.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el paso de ese frente atlántico provocará cielos nubosos o cubiertos en Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles que avanzarán de oeste a este a lo largo del día. En Galicia, la situación tenderá a mejorar progresivamente con la apertura de claros y el regreso de los cielos poco nubosos conforme avance la jornada.

En el resto del territorio predominarán los cielos despejados o con escasa nubosidad. No obstante, se esperan intervalos de nubes bajas en regiones del tercio oriental peninsular, así como en las zonas del Estrecho y Alborán.

Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en áreas montañosas del este peninsular. Esta situación favorecerá la aparición de chubascos y tormentas ocasionales en el Pirineo oriental. Según la previsión, estos fenómenos podrían alcanzar intensidad localmente fuerte en algunos puntos.

En Canarias también se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas durante las primeras y últimas horas del día, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos.

La previsión contempla además la formación de brumas y nieblas costeras en el entorno de Alborán. Durante las primeras horas de la mañana estos bancos también podrán extenderse a zonas interiores próximas y a otros puntos del área mediterránea.

Por su parte, el viento soplará con intensidad en Canarias. El alisio continuará siendo el fenómeno más destacado de la jornada y dejará rachas muy fuertes en distintos puntos del archipiélago. En el norte de Galicia y el Cantábrico predominará el viento moderado del oeste, con posibilidad de algunos intervalos fuertes durante las primeras horas antes de perder intensidad. En el resto del país se esperan vientos flojos.

La componente este será la predominante en las regiones mediterráneas, mientras que los vientos de componente norte y oeste dominarán en el resto del territorio. Además, durante la tarde se prevé un refuerzo del viento en el valle del Ebro, la Meseta Norte y los litorales atlánticos de Galicia.

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Las temperaturas y Canarias

Los termómetros registrarán una tendencia ascendente prácticamente generalizada. Las temperaturas máximas aumentarán en gran parte del territorio, con un incremento especialmente destacado en los interiores de la Comunidad Valenciana, donde el ascenso será notable. La excepción se localizará en el entorno de Alborán y en el Cantábrico, donde las máximas descenderán respecto a los valores de la jornada anterior.

Las temperaturas mínimas también experimentarán un aumento en buena parte de la Península. Sin embargo, en el cuadrante sureste y en la fachada oriental los cambios serán poco significativos. En los archipiélagos se mantendrán valores similares a los registrados en días previos.

En cuanto al archipiélago canario, mantendrá intervalos nubosos en el norte de las islas a primeras y últimas horas del día, con tiempo más despejado en el resto. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos y el alisio seguirá soplando con fuerza, dejando rachas muy fuertes. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros se moverán entre 19 y 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 19 y 27 grados.