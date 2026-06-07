Domingo de cielos despejados y calor: los termómetros superarán los 35 grados

La situación de estabilidad atmosférica continuará durante la jornada del domingo en la mayor parte de España. Los cielos poco nubosos o despejados serán la tónica general, mientras las temperaturas seguirán subiendo en amplias zonas de la Península. Solo algunas áreas del norte y del extremo sur mantendrán mayor presencia de nubes, en una jornada que podría dejar temperaturas superiores a los 35 grados en puntos del interior de la vertiente atlántica sur.

Las únicas zonas con cielos nubosos o con intervalos nubosos serán el área cantábrica, el norte de Canarias y el entorno del Estrecho. A ello se sumarán intervalos de nubes bajas en el valle del Ebro, el tercio oriental peninsular y Alborán, además de nubosidad alta en Baleares. En general, la tendencia será hacia una progresiva apertura de claros a lo largo del día.

Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en áreas montañosas de la mitad norte peninsular. Esta situación podrá dar lugar a algunos chubascos aislados, especialmente en sectores de la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Se tratará de precipitaciones de carácter puntual y asociadas al calentamiento diurno, en un contexto general marcado por la estabilidad meteorológica. La mayor parte del territorio permanecerá al margen de estos fenómenos y mantendrá condiciones secas durante toda la jornada.

Pero además, la previsión contempla la formación de bancos de niebla matinales en varias regiones del país. Los principales focos se localizarán en el área del Estrecho y en zonas de los tercios norte y este peninsulares. También podrán aparecer brumas costeras en el entorno de Alborán. Estos fenómenos tenderán a disiparse conforme avance la mañana y aumente la insolación.

El viento seguirá siendo uno de los elementos más destacados en el archipiélago canario. El alisio soplará con intensidad y dejará rachas muy fuertes en distintos puntos de las islas.

En el Estrecho predominará el viento moderado de levante, con posibilidad de intervalos fuertes. También se esperan vientos moderados del norte y nordeste en los litorales de Galicia y del sureste peninsular.

El Cantábrico registrará viento moderado de componente este, mientras que en Baleares predominará el nordeste. En el resto del país los vientos serán en general flojos, con predominio de la componente este en el tercio oriental peninsular y de las componentes norte y oeste en el resto del territorio.

🌊En Canarias, al menos hasta el viernes, rachas de muy fuertes y temporal marítimo; en Baleares el temporal marítimo se espera mañana. 🌡️Las temperaturas bajarán, hoy en el norte y oeste peninsular, y mañana en el este peninsular, Baleares y Canarias. El fin de semana subirán. pic.twitter.com/otFxNJC1Q9 — AEMET (@AEMET_Esp) June 4, 2026

Las temperaturas y Canarias

Los termómetros continuarán su ascenso en buena parte del país. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada en la Península, con incrementos especialmente destacados en el Cantábrico oriental y en el alto Ebro.

En cambio, el tercio oriental peninsular y el área de Alborán registrarán pocos cambios respecto a la jornada anterior. Incluso se prevén descensos en zonas del interior de la Comunidad Valenciana. Por su parte, en Baleares las máximas permanecerán estables o experimentarán ligeros ascensos, mientras que en Canarias se esperan pocos cambios o ligeros descensos.

La subida térmica permitirá que se superen los 35 grados en zonas de interior de la vertiente atlántica sur, especialmente durante las horas centrales del día.

Las temperaturas mínimas también tenderán a subir tanto en la Península como en Baleares, aunque de forma generalmente moderada. Galicia será la principal excepción, con descensos previstos en los valores nocturnos.

En Canarias apenas se esperan variaciones. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros descensos y el alisio continuará soplando con fuerza, dejando rachas muy fuertes. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de entre 19 y 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 19 y 26 grados.