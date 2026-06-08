De las fuertes tormentas al desplome térmico: el tiempo divide a España este lunes

La situación meteorológica para la jornada de este lunes, 8 de junio, estará marcada por la posibilidad de precipitaciones localmente intensas en algunos puntos del este de la Península, así como por contrastes térmicos significativos entre distintas zonas del país. Además, el viento cobrará protagonismo en Canarias, donde se esperan rachas muy fuertes de alisio en áreas especialmente expuestas.

De hecho, según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Aragón mantiene avisos por viento, mientras que Cataluña cuenta con avisos por lluvias, tormentas y viento durante la jornada.

Como decimos, entre los fenómenos más relevantes figura la posibilidad de chubascos localmente fuertes en la provincia de Teruel y en los Pirineos orientales. Estas precipitaciones podrían presentarse con intensidad en determinados momentos, concentrándose de forma irregular y afectando de manera más notable a los enclaves donde la inestabilidad sea mayor.

En Canarias, el viento será uno de los elementos más destacados del día. Se esperan rachas muy fuertes de alisio, con velocidades superiores a los 70 kilómetros por hora en las zonas más expuestas del archipiélago. Estas condiciones podrán dejar una sensación de mayor intensidad del viento en áreas abiertas y elevadas, especialmente en los sectores habitualmente más afectados por este régimen.

🌡️Masas de aire más cálido de lo normal para la época en buena parte de la Península en los primeros días de la semana, salvo en el tercio norte, donde serán más frías. ➡️ Calor en el centro y sur peninsular, que a partir del jueves se intensificará y extenderá a más zonas. pic.twitter.com/q7iHBF6cIx — AEMET (@AEMET_Esp) June 7, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución atmosférica también dejará cambios destacados en las temperaturas máximas. En el norte peninsular se prevé un descenso notable de los valores diurnos, especialmente en el Cantábrico oriental y en el alto Ebro. En estas zonas, las máximas podrían bajar más de seis grados respecto a jornadas anteriores, configurando un ambiente más fresco durante las horas centrales del día.

Por el contrario, otras áreas experimentarán una evolución opuesta. El interior de la Comunidad Valenciana y las zonas aledañas registrarán un aumento notable de las temperaturas máximas. Este ascenso térmico supondrá un ambiente más cálido durante la tarde, reforzando el contraste con las regiones del norte donde se esperan descensos significativos.

El comportamiento desigual de las temperaturas pondrá de manifiesto la diversidad meteorológica de la jornada, con diferencias marcadas entre territorios relativamente cercanos. Mientras algunas comarcas notarán un alivio térmico debido a la bajada de las máximas, otras verán cómo el calor gana intensidad en las horas de mayor insolación.

En el archipiélago canario, las temperaturas se mantendrán en valores suaves y estables. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se situarán entre los 20 y los 23 grados; por su parte, Santa Cruz de Tenerife registrará temperaturas comprendidas entre los 20 y los 27 grados. Estos valores permitirán disfrutar de una jornada con temperaturas agradables, en un contexto marcado por la presencia del alisio y por las rachas muy fuertes de viento previstas en las zonas más expuestas de las islas.