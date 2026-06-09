España se divide: caída de hasta seis grados en el norte y más de 38 en el sur

La jornada de este martes 9 de junio estará marcada por una situación de estabilidad atmosférica en la mayor parte del país. En general predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las primeras horas de la madrugada aún persistirán algunos efectos de la inestabilidad del día anterior. En los Pirineos continuarán los chubascos, mientras que en el Cantábrico y el alto Ebro se esperan cielos nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones débiles. Estas lluvias serán menos probables en las zonas litorales y tenderán a remitir conforme avance la tarde.

Destacar que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no hay avisos meteorológicos para hoy en el país. No obstante, durante la mañana podrán formarse intervalos de nubosidad baja en distintos puntos del sureste peninsular, así como en el entorno del Estrecho y el litoral del mar de Alborán. A medida que avance el día, el calentamiento favorecerá la aparición de nubes de evolución en áreas del interior del tercio oriental. Estas formaciones podrían dar lugar de manera puntual a algún chubasco o tormenta aislada, especialmente en zonas de montaña.

También se prevé la presencia de fenómenos de reducción de visibilidad durante las primeras horas del día. De hecho, son probables los bancos de niebla matinales en áreas montañosas del tercio norte peninsular. Además, podrían registrarse algunas brumas costeras tanto en el Estrecho como en sectores del litoral de Alborán.

El viento tendrá también un papel destacado. Soplará alisio moderado en Canarias, mientras que el cierzo estará presente en el valle del Ebro y la tramontana afectará al Ampurdán. En estas dos últimas zonas podrán registrarse rachas fuertes, especialmente en el noreste peninsular. En la fachada mediterránea y en el interior del sureste dominarán los vientos de componente norte y este, con intensidad moderada en Baleares y en diversos tramos costeros. En el Estrecho, el poniente irá girando a levante a lo largo de la jornada. En el resto del país predominarán las componentes norte y oeste, con cierzo moderado en el Ebro y vientos moderados del norte y nordeste en el litoral gallego y la meseta norte, mientras que en otras áreas serán en general flojos.

Predicción semanal: Hoy y mañana, en el Pirineo catalán, chubascos que podrían ser de fuerte intensidad y con tormenta; ocasionalmente también en el Sistema Ibérico. En el extremo norte peninsular precipitaciones débiles. De miércoles a domingo predominio de sol. (1/2) pic.twitter.com/ngTLBybNB4 — AEMET (@AEMET_Esp) June 8, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso en amplias zonas del tercio norte, Baleares y el interior del tercio oriental de la Península. Este descenso será especialmente significativo en la cordillera Cantábrica, el noreste de la meseta norte, el valle del Ebro y el Sistema Ibérico, donde la bajada podrá superar los seis grados respecto a los valores de la jornada anterior. En contraste, las temperaturas máximas tenderán a subir en las provincias de Badajoz y Huelva, mientras que en el resto del territorio se mantendrán con pocos cambios.

A pesar del descenso térmico previsto en varias regiones, se alcanzarán valores elevados en el cuadrante suroeste peninsular. Las temperaturas podrán superar los 35 grados en amplias zonas de este sector y llegar incluso a rebasar los 38 grados de forma puntual en áreas del valle del Guadalquivir. Por su parte, las temperaturas mínimas descenderán en la mitad norte, mientras que aumentarán en la mitad sur. Este ascenso será más acusado en puntos de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Extremadura. Además, continuarán registrándose noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados, en el valle del Guadalquivir y en el litoral mediterráneo.

Por su parte, el archipiélago seguirá bajo la influencia del alisio, que soplará con intensidad moderada y dejará rachas muy fuertes, superiores a los 70 km/h, en las zonas más expuestas de Gran Canaria. Y, en cuanto a los valores previstos, en Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas se situarán entre los 20 y los 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 20 y los 26 grados. Estos registros reflejan la continuidad de un tiempo estable y temperaturas suaves, características de la situación meteorológica prevista para el archipiélago.