El anticiclón trae estabilidad, sol y hasta 38 grados en el valle del Guadalquivir

La influencia del anticiclón mantendrá este miércoles 10 de junio una situación de estabilidad en gran parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), solo se esperan intervalos de nubes bajas en el área cantábrica, los Pirineos, el Estrecho, los litorales de Alborán y del área mediterránea, así como en el norte de Canarias. Además, no se descartan precipitaciones débiles y aisladas en zonas del norte y, durante la tarde, podrían desarrollarse nubes de evolución en áreas del interior del tercio oriental, con posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada.

También podrán formarse brumas matinales en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, las sierras del sureste y el entorno del Estrecho.

Predicción semanal: Hoy y mañana, en el Pirineo catalán, chubascos que podrían ser de fuerte intensidad y con tormenta; ocasionalmente también en el Sistema Ibérico. En el extremo norte peninsular precipitaciones débiles. De miércoles a domingo predominio de sol. (1/2) pic.twitter.com/ngTLBybNB4 — AEMET (@AEMET_Esp) June 8, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el norte y noroeste peninsular, descenderán en Baleares, el tercio este y el extremo sur, y permanecerán sin cambios en el resto. Los valores podrán superar los 35 grados en zonas bajas del suroeste y alcanzar puntualmente los 38 grados en el valle del Guadalquivir. Las mínimas tenderán a bajar en buena parte del territorio, aunque se prevén noches tropicales en el Guadalquivir y el litoral sureste, con registros por encima de los 20 grados.

En el archipiélago no se esperan cambios significativos. Predominarán las nubes bajas en el norte de las islas y continuará el régimen de alisios moderados, con rachas muy fuertes en zonas expuestas. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 20 y 26 grados en Santa Cruz de Tenerife.