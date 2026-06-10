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El anticiclón trae estabilidad, sol y hasta 38 grados en el valle del Guadalquivir

La Aemet prevé cielos despejados este miércoles con un ascenso térmico en el norte, aunque habrá noches tropicales de más de 20 grados en el sur.

Libertad Digital
La Aemet prevé cielos despejados este miércoles con un ascenso térmico en el norte, aunque habrá noches tropicales de más de 20 grados en el sur.
Bañistas en la playa de la Malagueta debido a las altas temperaturas de los últimos días. | EFE

La influencia del anticiclón mantendrá este miércoles 10 de junio una situación de estabilidad en gran parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), solo se esperan intervalos de nubes bajas en el área cantábrica, los Pirineos, el Estrecho, los litorales de Alborán y del área mediterránea, así como en el norte de Canarias. Además, no se descartan precipitaciones débiles y aisladas en zonas del norte y, durante la tarde, podrían desarrollarse nubes de evolución en áreas del interior del tercio oriental, con posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada.

También podrán formarse brumas matinales en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, las sierras del sureste y el entorno del Estrecho.

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el norte y noroeste peninsular, descenderán en Baleares, el tercio este y el extremo sur, y permanecerán sin cambios en el resto. Los valores podrán superar los 35 grados en zonas bajas del suroeste y alcanzar puntualmente los 38 grados en el valle del Guadalquivir. Las mínimas tenderán a bajar en buena parte del territorio, aunque se prevén noches tropicales en el Guadalquivir y el litoral sureste, con registros por encima de los 20 grados.

En el archipiélago no se esperan cambios significativos. Predominarán las nubes bajas en el norte de las islas y continuará el régimen de alisios moderados, con rachas muy fuertes en zonas expuestas. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 20 y 26 grados en Santa Cruz de Tenerife.

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