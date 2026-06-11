El calor se apodera de España: noches tropicales y termómetros por encima de los 38 grados

La jornada del jueves 11 de junio estará marcada por el ascenso de las temperaturas máximas en buena parte del territorio y por el viento fuerte de levante en el Estrecho, donde se esperan rachas superiores a los 70 kilómetros por hora. Pero además, la influencia del anticiclón continuará dominando la situación meteorológica en prácticamente todo el país, con tiempo estable y cielos despejados o con presencia de algunas nubes altas. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos activos en Andalucía, Baleares y Extremadura por fenómenos relacionados con las altas temperaturas y el viento.

Hay que tener en cuenta que, durante la mañana, se prevén nubes bajas en el área cantábrica, los Pirineos, el interior de Valencia, Ceuta y Melilla. Y en estas zonas no se descartan lloviznas débiles asociadas a esa nubosidad. Por la tarde, la nubosidad de evolución aparecerá en el centro y el este peninsular, con posibilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo oriental.

Por su parte, el viento soplará flojo y de componente este en el Cantábrico, el tercio oriental peninsular y Baleares. En el Ampurdán se espera tramontana fuerte, mientras que el levante será intenso en el Estrecho y en el litoral de Alborán, con rachas muy fuertes que podrían superar los 70 kilómetros por hora. En el interior peninsular, el viento será en general flojo, con predominio de las componentes norte y este.

También se esperan brumas matinales en el alto Ebro, en el interior de las regiones cantábricas y en zonas del interior de Valencia. Asimismo, se prevé una entrada de calima en el extremo sur peninsular y en el mar de Alborán, lo que podría reducir la visibilidad y aumentar la sensación de bochorno.

🌡️Las temperaturas estarán por encima de lo normal en la mitad sur peninsular, y en su normalidad en la mitad norte. A partir del jueves, las temperaturas subirán notablemente en la mitad norte peninsular y Baleares, de manera que se esperan temperaturas de pleno verano. pic.twitter.com/o1TnCqlmoc — AEMET (@AEMET_Esp) June 8, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un aumento en la mitad norte, la Comunidad Valenciana, el norte de la meseta sur, Extremadura y el litoral de Huelva. En cambio, descenderán en el Estrecho, Ceuta y Melilla, mientras que en el resto del país se mantendrán sin cambios significativos. El calor será especialmente intenso en el cuadrante suroeste, donde se podrán superar los 35 grados, y de forma más acusada en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde los termómetros podrían rebasar los 38 grados.

En cuanto a las mínimas, también subirán en Galicia, la meseta norte y Extremadura, aunque bajarán en Baleares y el sudeste peninsular. En el resto del territorio apenas variarán. Además, se prevén noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados durante la madrugada.

En el archipiélago canario se mantendrán los cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Las temperaturas máximas podrían subir ligeramente, mientras que las mínimas se mantendrán estables. El viento alisio soplará con intensidad moderada y dejará rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre los 19 y 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los valores oscilarán entre los 20 y 26 grados.