Vuelven las noches tropicales y el calor asfixiante con rachas de 90 km/h en el sur

La situación meteorológica de este viernes 12 de junio estará marcada por la consolidación del anticiclón, que favorecerá una jornada de tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional. Los cielos permanecerán despejados o con presencia de algunas nubes altas, en un escenario dominado por la ausencia de fenómenos significativos y por el progresivo ascenso de las temperaturas en numerosas regiones.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Andalucía mantiene avisos por viento, fenómenos costeros y temperaturas altas, Baleares por fenómenos costeros, mientras que Extremadura y Galicia cuentan con avisos por altas temperaturas.

Durante las primeras horas del día podrán registrarse intervalos de nubes bajas en el área cantábrica, el entorno del Estrecho, Melilla y algunos puntos del litoral mediterráneo. Además, se prevén brumas matinales en el alto Ebro y en zonas interiores de las comunidades cantábricas y de la provincia de Valencia.

Además, a medida que avance la jornada, podrían desarrollarse algunas nubes de evolución en el centro-oeste peninsular. Estas formaciones nubosas podrían dejar de manera puntual algún chubasco acompañado de tormenta en áreas de Extremadura, aunque el predominio seguirá siendo de tiempo estable en el conjunto del país.

No obstante, la presencia de calima continuará afectando a determinadas zonas del sur de la Península y al entorno del mar de Alborán. La entrada será ligera, pero suficiente para mantener una atmósfera algo más turbia en estos sectores.

Por su parte, el viento soplará de componente este en buena parte del país. En el Cantábrico será moderado, mientras que en el tercio oriental y Baleares predominarán los vientos flojos y variables. También se espera tramontana moderada en el Ampurdán y en Menorca.

La situación más destacada se producirá en el Estrecho, el litoral de Almería y las sierras de Cádiz, Málaga y el sur de Sevilla. En estas zonas el levante soplará con intensidad moderada o fuerte, acompañado de rachas muy fuertes que podrán superar los 70 e incluso los 90 kilómetros por hora.

Predicción para el resto de la semana: Hoy y mañana: predominio de sol. Fin de semana: nubosidad de evolución con probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde, el sábado en el noroeste peninsular y el domingo en todo interior peninsular. (1/2) 🧵 pic.twitter.com/ftDSXmaAof — AEMET (@AEMET_Esp) June 11, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un aumento en buena parte de la mitad norte peninsular, así como en el norte de la meseta sur, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Baleares. Los ascensos serán especialmente notables en el valle del Ebro y en el oeste de Galicia, donde el incremento térmico será más acusado.

De hecho, las previsiones apuntan a valores superiores a los 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y también en el oeste gallego. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir los registros podrán alcanzar e incluso superar los 37 y 38 grados, consolidando un ambiente plenamente veraniego.

Por su parte, las temperaturas mínimas también tenderán a subir en gran parte de la mitad norte y en el suroeste peninsular. Por el contrario, en áreas del Cantábrico, el noreste y el sureste se esperan ligeros descensos o pocos cambios. Asimismo, se prevén noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados, en los principales valles fluviales del suroeste y en buena parte del litoral mediterráneo.

En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de las islas y ambientes despejados en el sur bajo la influencia de los alisios, que soplarán con intensidad floja o moderada. Además, se prevé un aumento de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas de cumbre. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 18 y 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, en una jornada de tiempo estable y sin fenómenos significativos.