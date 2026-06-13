El anticiclón trae de vuelta el verano: temperaturas de 38 grados y avisos en cinco regiones

La influencia del anticiclón continuará dominando la situación meteorológica en España durante la jornada del sábado, con un tiempo estable en prácticamente todo el territorio nacional. Predominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas, en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y la persistencia del ambiente veraniego. Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Andalucía mantiene avisos por fenómenos costeros, mientras que Aragón, Extremadura, Galicia y el País Vasco cuentan con avisos por altas temperaturas, reflejo de la intensificación del calor prevista para esta jornada.

Las únicas excepciones a la estabilidad se producirán durante las primeras horas del día, cuando podrán aparecer algunas nubes bajas dispersas en el área cantábrica y en Melilla. Posteriormente, durante la tarde, crecerán nubes de evolución en el cuadrante noroeste peninsular que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en el oeste de Castilla y León, el oeste de Asturias y distintos puntos de Galicia.

En Canarias se mantendrá la situación habitual de los últimos días, con cielos nubosos en las vertientes norte de las islas y ambientes más despejados en las zonas del sur. La estabilidad será la nota predominante en el archipiélago.

También podrán registrarse brumas matinales en áreas interiores de las comunidades cantábricas. Además, continuará la presencia de calima ligera en el sur peninsular, aunque sin cambios significativos respecto a jornadas anteriores.

El viento soplará moderado de componente este en el litoral cantábrico y será flojo en el tercio oriental y en Baleares, con predominio de las brisas. En el interior peninsular predominarán los vientos flojos de componentes sur y este.

La situación más destacada volverá a localizarse en el área del Estrecho y el litoral de Alborán, donde el levante soplará con intensidad moderada o fuerte. Durante la primera mitad del día se esperan rachas muy fuertes, superiores a los 70 kilómetros por hora, aunque tenderán a perder intensidad con el paso de las horas.

🌊Temporal marítimo en el Estrecho; rachas de viento fuertes o muy fuertes en el litoral e interior de Cádiz y Málaga. 🌡️Temperaturas por encima de lo normal, siendo las propias de pleno verano. pic.twitter.com/1bMt9dizWa — AEMET (@AEMET_Esp) June 11, 2026

Las temperaturas y Canarias

El ascenso térmico será uno de los fenómenos más destacados del día. Las temperaturas máximas aumentarán en el tercio oriental peninsular y en Baleares, pero el incremento será especialmente acusado en el Cantábrico, donde los valores podrán subir más de seis grados respecto a la jornada anterior. También se esperan ascensos notables en el alto Ebro.

Las previsiones indican que se superarán los 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y de forma puntual en sectores de la meseta norte y de Galicia. Las temperaturas máximas volverán a registrarse en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde los termómetros podrán alcanzar o superar los 37 y 38 grados.

Las mínimas tenderán a subir en la mitad norte y en Baleares, mientras que en el sur peninsular apenas se esperan variaciones. Las noches tropicales continuarán siendo protagonistas en los valles fluviales del suroeste y en buena parte del litoral mediterráneo, donde las temperaturas no descenderán de los 20 grados.

En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur, con viento del norte flojo o moderado. No se prevén grandes cambios térmicos, aunque podrían registrarse ligeros descensos en medianías y cumbres. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 18 y 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, dentro de una jornada estable y sin fenómenos meteorológicos relevantes.