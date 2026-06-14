Adiós a la estabilidad: llegan tormentas fuertes y calor asfixiante a España

El debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera favorecerán un aumento progresivo de la inestabilidad durante la jornada en amplias zonas de la Península. Aunque el tiempo seguirá siendo estable en los archipiélagos, en el territorio peninsular se espera un cambio de tendencia con la aparición de abundante nubosidad de evolución y la posibilidad de tormentas en numerosas áreas del interior.

Las primeras horas del día estarán marcadas por la presencia de algunas nubes bajas en el litoral cantábrico, así como en Ceuta y Melilla. También serán probables las brumas en los litorales cantábrico y gallego, mientras que la calima continuará afectando de forma ligera a puntos del sur peninsular.

A partir del mediodía aumentará la nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular. Esta situación favorecerá la formación de chubascos y tormentas, que podrán ir acompañados de rachas muy fuertes de viento. Los fenómenos tormentosos serán menos probables en el este peninsular y no se esperan en Baleares, donde predominarán los cielos despejados, con tan solo algunas nubes altas.

La evolución atmosférica estará condicionada por el contraste entre el aire cálido presente en superficie y la entrada de aire más frío en niveles altos de la atmósfera, un escenario propicio para el desarrollo de nubosidad convectiva durante las horas centrales y de la tarde.

La mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en zonas interiores, donde los chubascos podrán desarrollarse de forma irregular y localmente acompañados de aparato eléctrico. Además, algunas tormentas podrían generar rachas intensas de viento asociadas a su desarrollo.

En cuanto al viento, soplará moderado de componente este en el litoral cantábrico, aunque tenderá a girar a componente oeste al final de la jornada. En el tercio oriental y Baleares predominarán los vientos flojos y las brisas costeras. Durante la primera mitad del día continuará el levante moderado en el Estrecho y el mar de Alborán, aunque posteriormente rolará a poniente. En el interior peninsular los vientos serán flojos y variables.

La semana del 15 al 21 de junio comenzará con probables chubascos acompañados de tormenta en el interior peninsular. Temperaturas altas: noches tropicales y máximas superiores a 34 °C en amplias zonas. Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/ai5NTJmGTY — AEMET (@AEMET_Esp) June 12, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán descensos en el tercio occidental de la Península, mientras que subirán en el arco mediterráneo y en Baleares. A pesar de ello, el calor continuará siendo intenso en numerosos puntos del país. Se podrán superar los 35 grados en los valles del suroeste y, de forma puntual, en la meseta norte y en zonas bajas del interior de Galicia. Los valores más elevados se registrarán en el valle del Ebro, donde las máximas podrán alcanzar o superar los 37 y 38 grados. Las temperaturas mínimas descenderán en el suroeste y aumentarán en el resto del territorio, con ascensos notables, superiores a seis grados, en el alto Ebro. Además, persistirán las noches tropicales en los valles fluviales de Extremadura y en los litorales mediterráneos, donde los termómetros no bajarán de los 20 grados.

En Canarias continuará predominando la estabilidad atmosférica. Se esperan cielos nubosos en las vertientes norte de las islas y ambientes despejados en el sur. El viento del norte soplará flojo o moderado durante la jornada. Las temperaturas registrarán ligeros descensos, especialmente en las zonas de medianías y cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre los 19 y los 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 18 y los 27 grados.