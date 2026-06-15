Ocho comunidades en alerta por fuertes tormentas y granizo este lunes

La presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera marcará la jornada de este lunes 15 de junio con un tiempo inestable en amplias zonas de la Península. La situación favorecerá el desarrollo de chubascos y tormentas en numerosos puntos del interior, especialmente durante la segunda mitad del día, mientras que los litorales, el suroeste peninsular y los archipiélagos quedarán al margen de los fenómenos más adversos.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), varias comunidades autónomas mantienen avisos activos por tormentas a lo largo de la jornada. Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y La Rioja figuran entre los territorios afectados por estas tormentas. Los avisos se concentran principalmente entre el mediodía y las últimas horas de la tarde, coincidiendo con el periodo de mayor desarrollo de nubosidad de evolución y con el riesgo más elevado de tormentas intensas. En algunos casos, los avisos también están relacionados con precipitaciones localmente fuertes.

No obstante, durante las primeras horas del día se esperan nubes bajas en los litorales gallego y cantábrico. Además, podrán aparecer bancos de nubes durante la mañana en el suroeste peninsular y en el entorno del Estrecho. Conforme avance la jornada y aumente la inestabilidad atmosférica, crecerá abundante nubosidad de evolución en amplias zonas del interior.

Los fenómenos más destacados se producirán a partir del mediodía. Se esperan chubascos y tormentas en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, el valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Estas precipitaciones podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de posible granizo, especialmente en las áreas donde las tormentas alcancen una mayor intensidad.

La distribución de las precipitaciones será irregular, característica habitual de este tipo de situaciones atmosféricas. Algunas zonas podrán registrar tormentas de cierta intensidad mientras que otras cercanas apenas recibirán precipitaciones. Los expertos recomiendan prestar atención a la evolución meteorológica durante las horas centrales y finales del día en las regiones afectadas.

También son probables las brumas matinales en el litoral gallego. Estos bancos de humedad podrán reducir de forma puntual la visibilidad durante las primeras horas del día antes de disiparse progresivamente.

Por el contrario, el tiempo será más estable en los litorales del sur y del este peninsular, así como en Baleares y en el suroeste de la Península. En estas áreas predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante gran parte de la jornada, sin que se esperen fenómenos significativos.

🌡️ La semana del 15 de junio será calurosa en buena parte de España. ➡️ El fin de semana y comienzos de la siguiente el calor podría intensificarse, con temperaturas muy altas. ➡️ Aun hay incertidumbre. Seguiremos la evolución de los pronósticos y actualizaremos la información. pic.twitter.com/I4hXnYXdkf — AEMET (@AEMET_Esp) June 14, 2026

Las temperaturas y Canarias

En el apartado térmico, las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península. El descenso será especialmente acusado en los litorales del noroeste, donde los termómetros podrán registrar caídas superiores a los seis grados respecto a jornadas anteriores. En cambio, en los litorales del sur se prevé un ligero ascenso de las temperaturas diurnas.

A pesar de la bajada térmica en muchas regiones, el calor continuará siendo intenso en algunos puntos del país. Las máximas podrán superar los 35 y 36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura, que volverán a situarse entre las zonas más cálidas de la jornada. Las temperaturas mínimas subirán en el tercio oriental peninsular y descenderán en el resto del territorio.

Las noches tropicales seguirán presentes en varios puntos del país. Los termómetros no bajarán de los 20 grados en el valle del Ebro y en numerosos sectores del litoral mediterráneo, donde el ambiente continuará siendo cálido incluso durante la madrugada.

Por su parte, en Canarias no se esperan cambios significativos. El archipiélago permanecerá al margen de la inestabilidad que afectará a buena parte de la Península. Se prevén cielos nubosos en las vertientes norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en las zonas del sur. El viento del norte soplará flojo o moderado durante gran parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables y agradables en el archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre los 19 y los 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 18 y los 26 grados.