Vuelve el calor extremo con máximas de 38 grados y tormentas en el interior

La estabilidad atmosférica comienza a ganar terreno este martes 16 de junio en buena parte de la Península gracias a la influencia de las altas presiones y a la presencia de una masa de aire menos fría en altura. A pesar de esta tendencia, la jornada seguirá marcada por la posibilidad de chubascos y tormentas durante las horas centrales y de la tarde en distintas zonas del territorio, especialmente en el norte peninsular, el sistema Central y las sierras del sur y del sureste.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Andalucía mantiene avisos por tormentas, mientras que Aragón y Cataluña presentan avisos por temperaturas elevadas durante buena parte de la jornada.

La evolución diurna favorecerá el crecimiento de nubosidad de desarrollo vertical en áreas montañosas y del interior, donde podrán registrarse precipitaciones acompañadas de tormenta. Estos fenómenos podrían venir acompañados de rachas de viento asociadas a la actividad tormentosa, especialmente en los puntos donde los chubascos adquieran mayor intensidad.

En contraste con estas áreas de inestabilidad, gran parte del resto de la Península y Baleares disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se espera la aparición de algunas nubes de evolución en la meseta sur y en Extremadura, donde no se descarta la formación de algún chubasco aislado. La situación general estará marcada, por tanto, por el predominio del tiempo estable, aunque con focos de inestabilidad localizados en zonas del interior y de montaña.

Por ejemplo, en el litoral cantábrico y en el litoral gaditano se prevén intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día. No obstante, estas formaciones tenderán a disiparse progresivamente con el avance de la jornada, dando paso a cielos más despejados durante la tarde.

Respecto al viento, predominarán los vientos flojos de componente este en el tercio oriental peninsular y en Baleares, aunque en el litoral del sureste podrán soplar con intensidad moderada. En el Cantábrico y Galicia se espera viento flojo del nordeste, mientras que en las mesetas el régimen será más variable. En la zona del Estrecho continuará el levante moderado, con algunos intervalos de intensidad fuerte, mientras que en el suroeste peninsular dominarán los vientos de componente oeste.

Predicción semanal: Entre hoy y el viernes, en el interior peninsular, nubosidad de evolución con probables chubascos, localmente fuertes y acompañados de tormenta. Fin de semana: predominio de sol. 🌡️Temperaturas de verano; se espera un ascenso notable el fin de semana. pic.twitter.com/JcdZT3Flvu — AEMET (@AEMET_Esp) June 15, 2026

Las temperaturas y Canarias

El ascenso de las temperaturas será uno de los aspectos más destacados del día. Las máximas aumentarán de forma generalizada en la mayor parte del país, con la excepción del litoral cantábrico oriental y algunos puntos costeros del sureste, donde se esperan ligeros descensos. Este incremento térmico favorecerá la llegada de valores propios de pleno verano en numerosas comarcas.

De hecho, los termómetros podrán superar los 35 y 36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular y del valle del Ebro. Además, se prevén registros aún más elevados en algunos de los principales valles fluviales. Las máximas podrían alcanzar o incluso superar los 37 y 38 grados en sectores del valle del Ebro, del Guadiana y, especialmente, del Guadalquivir, donde se esperan los valores más altos de la jornada.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera un ligero descenso en el tercio norte, mientras que en el resto del territorio tenderán a subir. También continuarán las noches tropicales en diversas áreas, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados en los valles fluviales del suroeste y en buena parte de los litorales mediterráneos.

En Canarias no se esperan cambios significativos en las temperaturas. El archipiélago registrará intervalos nubosos en el norte y cielos más despejados en el sur, con predominio del alisio flojo o moderado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 19 y 28 grados en Santa Cruz de Tenerife.