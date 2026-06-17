España se divide: temperaturas de 40 grados en el sur y fuertes tormentas en el norte

La influencia de las altas presiones marcará la situación meteorológica de este miércoles 17 de junio en buena parte de España, donde predominará la estabilidad atmosférica durante la jornada. Aun así, el desarrollo de nubosidad de evolución provocará chubascos y tormentas localmente fuertes en varias zonas del norte y noroeste peninsular, algunos de ellos acompañados de granizo.

La jornada estará además marcada por diversos avisos meteorológicos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los avisos por altas temperaturas afectan a Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. Por su parte, los avisos por lluvias y tormentas se concentran en el Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, comunidades donde la inestabilidad será más acusada durante las horas centrales y la tarde.

En general, se esperan cielos poco nubosos o despejados en Baleares, el sur peninsular y el tercio este. Además, en los litorales del norte y de Cataluña serán probables los cielos con nubes bajas durante la primera mitad del día, aunque con tendencia a abrirse claros conforme avance la tarde.

La nubosidad de evolución tendrá especial protagonismo en el cuadrante noroeste peninsular, así como en el sistema Ibérico, Extremadura, el oeste de la meseta sur, los Pirineos y los sistemas Béticos. Estas condiciones favorecerán la formación de chubascos y tormentas en distintos puntos del interior.

Los fenómenos más intensos se esperan en el interior este de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica. El motivo es que en estas áreas se prevén chubascos y tormentas fuertes, e incluso muy fuertes de manera puntual, con la posibilidad de que vengan acompañados de granizo. De forma más aislada, también podrían registrarse precipitaciones tormentosas en otros puntos de la meseta norte, Extremadura, los Pirineos y la Ibérica norte.

La mañana podrá comenzar con brumas y bancos de niebla en zonas del interior de Galicia y del Cantábrico. Estas formaciones tenderán a disiparse progresivamente con el paso de las horas, dejando paso a una mayor presencia del sol en gran parte de estas regiones.

En cuanto al viento, predominarán los vientos flojos de componente este en el tercio oriental peninsular y Baleares, con intervalos moderados en el litoral del sureste. En Galicia y el Cantábrico soplará del norte, mientras que en las mesetas tendrá carácter variable. El levante continuará moderado en el Estrecho, con algún intervalo de fuerte, mientras que en el suroeste dominará la componente oeste. En Canarias, el alisio soplará con intensidad floja o moderada.

16/06 21:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada y dejarán un ambiente muy caluroso en numerosas zonas del país. Los valores podrán superar los 35 y 36 grados en amplias áreas del cuadrante suroeste peninsular. En el valle del Ebro se alcanzarán entre 36 y 38 grados, mientras que en los valles del Guadiana y del Guadalquivir se moverán entre los 38 y los 39 grados. En puntos del valle del Guadalquivir los termómetros podrían incluso alcanzar los 40 grados. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio este, se mantendrán sin cambios en los litorales del norte y ascenderán en el resto. También se esperan noches tropicales, con registros que no bajarán de los 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en las costas mediterráneas.

En Canarias se esperan intervalos de nubes en el norte de las islas, donde podrían producirse algunas precipitaciones débiles, mientras que el sur permanecerá con cielos poco nubosos o despejados. No se prevén cambios térmicos significativos y el alisio continuará soplando con intensidad floja o moderada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 20 y los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife.