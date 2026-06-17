La AEMET augura un verano más tórrido, más tormentas y una inminente ola de calor

La primavera de 2026 fue la segunda más cálida registrada en España desde el inicio de la serie histórica en 1961, según el balance presentado este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La temperatura media en la España peninsular alcanzó los 14 grados centígrados, lo que supone 1,6 grados por encima de la media del periodo de referencia 1991-2020. Solo la primavera de 2023 registró una temperatura superior.

Los datos confirman la continuidad de una tendencia que se ha acentuado en las últimas décadas. De las 15 primaveras más cálidas desde que existen registros, doce se han producido en el siglo XXI. La última estación primaveral más fría de lo normal se remonta a 2018.

Abril bate récords y mayo dispara los termómetros

La estación comenzó con un mes de marzo considerado normal en términos térmicos, pero abril marcó un hito al convertirse en el abril más cálido de toda la serie histórica. En amplias zonas del país las temperaturas medias se situaron cerca de cuatro grados por encima de los valores habituales.

Mayo arrancó con temperaturas inferiores a las normales para la época, pero un episodio cálido iniciado el 19 de mayo cambió por completo el balance mensual. Durante los últimos días del mes, las temperaturas llegaron a situarse más de seis grados por encima de los valores normales en el conjunto de la Península.

Las máximas más elevadas de la primavera se registraron el 31 de mayo, con 40,5 grados en el aeropuerto de Sevilla y 39,5 grados en el aeropuerto de Córdoba. Además, 16 estaciones meteorológicas batieron su récord de temperatura máxima para una primavera y otras 19 marcaron la mayor temperatura media de la estación desde que existen registros.

En el extremo contrario, las temperaturas mínimas más bajas se registraron a finales de marzo, cuando el Puerto de Navacerrada alcanzó los -7,5 grados y Molina de Aragón descendió hasta los -6,1 grados.

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Una primavera seca, salvo en Canarias

En cuanto a las precipitaciones, la primavera tuvo carácter seco. La AEMET calcula que se acumularon 134 milímetros de lluvia, lo que representa el 75% de lo habitual para esta época del año.

Se trata de la decimocuarta primavera más seca desde 1961 y la séptima más seca del siglo XXI. Marzo presentó valores normales de precipitación, mientras que abril fue muy seco y mayo registró también un comportamiento seco.

La excepción estuvo en Canarias, donde la primavera de 2026 se convirtió en la más húmeda de toda la serie histórica. Entre los episodios más destacados figura el paso de la borrasca Therese, que dejó 166 milímetros en Izaña y 67 milímetros en el aeropuerto de Tenerife Norte el 24 de marzo.

Verano más cálido y posible primera ola de calor

Las previsiones de la AEMET apuntan a que el verano continuará la tendencia observada durante la primavera. El escenario más probable para el trimestre junio-julio-agosto contempla temperaturas superiores a las normales en todo el país.

Para el periodo julio-agosto-septiembre, coincidente en gran parte con el verano astronómico, la probabilidad de registrar valores térmicos superiores a la media supera el 70% en buena parte de la Península y Baleares.

Además, el organismo no descarta que los próximos días dejen la primera ola de calor del verano. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha advertido de que el calor intenso será el protagonista durante el fin de semana, con temperaturas entre cinco y diez grados por encima de lo habitual para estas fechas.

Según las previsiones, numerosas zonas de la mitad sur, el centro y el noreste peninsular superarán los 40 grados, mientras que las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, se extenderán por amplias áreas del país.

Más tormentas pese al aumento de las temperaturas

Aunque el verano se presenta más cálido de lo habitual, la AEMET también contempla una mayor probabilidad de precipitaciones en comparación con otros años. La previsión apunta a una frecuencia superior de episodios tormentosos, especialmente durante los próximos días.

Estos días ya se esperan tormentas en Galicia, Castilla y León, la cordillera Cantábrica, Extremadura, el sistema Ibérico y los Pirineos, algunas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Situaciones similares podrían repetirse durante el jueves y el viernes.

Para el conjunto del trimestre existe una probabilidad de entre el 40% y el 50% de que las lluvias superen los valores normales en buena parte del territorio nacional, porcentaje que alcanza hasta el 60% en algunas zonas del sureste peninsular y Canarias orientales.