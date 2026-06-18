España bajo alerta: el calor roza los 40 grados en el sur y las tormentas azotan el norte

La influencia de las altas presiones favorecerá una situación meteorológica estable en gran parte de la Península y Baleares durante la jornada de este jueves 18 de junio, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del territorio. Andalucía, el tercio oriental peninsular, Baleares y el Cantábrico oriental disfrutarán de un ambiente mayoritariamente soleado, mientras que en otras áreas aparecerán algunos intervalos nubosos sin consecuencias destacables.

El mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Además, Asturias, Cantabria y Castilla y León presentan avisos por lluvias y tormentas, coincidiendo con las zonas donde se espera una mayor inestabilidad durante la tarde. La mayor parte de los avisos por calor permanecerán vigentes durante las horas centrales del día y la tarde, reflejando el episodio de temperaturas elevadas que afecta a amplias áreas del país.

En los litorales del norte peninsular y de Cataluña se esperan nubes bajas desde primeras horas del día. Estas formaciones serán más abundantes durante la mañana, aunque tenderán a disiparse progresivamente con el avance de la jornada, dando paso a intervalos de sol. De hecho, la estabilidad atmosférica será la nota dominante en buena parte del país, favoreciendo condiciones más tranquilas que en días anteriores.

Sin embargo, el aumento de la temperatura y la evolución diurna propiciarán la formación de nubosidad de desarrollo en zonas del interior a partir del mediodía. Esta situación dará lugar a chubascos y tormentas que podrán ir acompañados de rachas de viento muy fuertes, especialmente en áreas de la cordillera Cantábrica y del oeste de la meseta norte, donde se concentrarán los fenómenos más significativos.

Además, aunque con una probabilidad menor, también podrían registrarse algunos chubascos tormentosos en Extremadura y en los Pirineos. Estas precipitaciones tendrán un carácter irregular y localizado, propio de la convección asociada al calentamiento diurno, por lo que no afectarán de manera homogénea a todas las zonas incluidas en la previsión.

En cuanto al viento, en las áreas litorales estará condicionado principalmente por el régimen de brisas y soplará en general con intensidad floja. En el sureste peninsular podrá alcanzar intervalos moderados, mientras que en el Estrecho no se descartan rachas muy fuertes. En el tercio oriental predominarán los vientos flojos de componente este, mientras que en el resto de la Península serán variables y también de carácter flojo.

Predicción semanal: Entre hoy y el viernes, en el interior peninsular, nubosidad de evolución con probables chubascos, localmente fuertes y acompañados de tormenta. Fin de semana: predominio de sol. 🌡️Temperaturas de verano; se espera un ascenso notable el fin de semana. pic.twitter.com/JcdZT3Flvu — AEMET (@AEMET_Esp) June 15, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán ligeros ascensos en la cornisa Cantábrica, mientras que descenderán en el litoral atlántico gallego, el interior de Cataluña, el interior de la Comunidad Valenciana y el oeste de Castilla y León. En el resto del territorio apenas se esperan cambios. Las mínimas subirán de forma ligera y bastante generalizada.

Hay que destacar que los valores más elevados se registrarán en el interior del País Vasco, donde podrán superarse los 34 o 35 grados; en Mallorca y amplias zonas del cuadrante suroeste se alcanzarán entre 35 y 36 grados; en el noreste peninsular los termómetros oscilarán entre 36 y 38 grados; y en los valles del Guadiana y del Guadalquivir se situarán entre 38 y 39 grados, con posibilidad de alcanzar los 40 grados en este último. También se prevén noches tropicales, con temperaturas que no descenderán de los 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en los litorales mediterráneos.

En el archipiélago canario se mantendrá una situación estable, con intervalos de nubes en las vertientes norte de las islas, donde no se descarta alguna precipitación débil, y cielos poco nubosos o despejados en las zonas del sur. El viento soplará de componente norte con intensidad moderada en las áreas más expuestas. Las temperaturas apenas presentarán variaciones respecto a jornadas anteriores. En Las Palmas de Gran Canaria los valores se moverán entre los 20 y los 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 22 y los 27 grados.