Noches tropicales y calor sofocante: la Aemet avisa por máximas de 40 grados

Las altas presiones seguirán dominando la situación meteorológica durante la jornada de este viernes 19 de junio, favoreciendo un tiempo estable en Baleares y en buena parte de la Península. Sin embargo, esta estabilidad no será completa, ya que el calentamiento diurno y la evolución de nubosidad en áreas interiores propiciarán la aparición de chubascos y tormentas en distintas zonas del país durante la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos por altas temperaturas y por tormentas en varias comunidades autónomas. Los avisos por calor afectan especialmente a Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, mientras que los fenómenos tormentosos han motivado alertas en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja.

Los cielos permanecerán en general despejados o con presencia de algunas nubes altas en gran parte de la Península y Baleares. No obstante, se esperan nubes bajas en el área cantábrica y nubes de evolución en las mesetas y en las principales zonas montañosas del interior. Además, durante la madrugada podrían desarrollarse algunas tormentas dispersas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona.

A medida que avance la tarde aumentará la inestabilidad en diversos puntos del interior peninsular. Los pronósticos apuntan a la formación de chubascos y tormentas en la cordillera Cantábrica, la mitad norte y este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y la meseta sur, especialmente en el entorno de La Mancha. Estos fenómenos podrían venir acompañados de rachas de viento muy fuertes.

La situación atmosférica estará acompañada por la presencia de una ligera calima en el tercio este peninsular y en Baleares. Aunque no se esperan cambios significativos en el estado general del cielo, este polvo en suspensión podría reducir ligeramente la visibilidad en algunos momentos y contribuir a una mayor sensación de bochorno.

En el apartado de los vientos, en los litorales predominará el régimen de brisas y la intensidad será en general floja. La componente este dominará en el este peninsular, con posibilidad de intervalos moderados en áreas del sureste. En el Estrecho soplará levante moderado, mientras que en Baleares y en gran parte del tercio oriental los vientos serán flojos de componente este.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, el calor continuará siendo protagonista en amplias regiones del país. Las máximas descenderán en el norte peninsular, mientras que subirán en el sureste y en Baleares. En el resto del territorio apenas se esperan variaciones destacables. Por su parte, las temperaturas mínimas tenderán a aumentar en Baleares y en el centro peninsular, mientras que bajarán en el noreste y en el oeste de Galicia.

Los valores más elevados se registrarán una vez más en el interior del país. Se podrán superar los 34 y 35 grados en el interior del País Vasco, mientras que en amplias zonas del cuadrante suroeste y en Mallorca los termómetros alcanzarán entre 35 y 36 grados. En el noreste peninsular se prevén máximas de entre 36 y 38 grados, mientras que los registros más altos se localizarán en los valles del Guadiana y del valle del Guadalquivir, donde se alcanzarán entre 38 y 39 grados.

Las elevadas temperaturas también tendrán reflejo durante la noche. Se esperan noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y en los litorales mediterráneos, donde las mínimas no descenderán de los 20 grados. Esta situación prolongará la sensación de calor durante las horas nocturnas.

En Canarias se espera una jornada marcada por la estabilidad, con intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en las vertientes del sur. En cuanto a las temperaturas, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores que oscilarán entre los 20 y los 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 21 y los 28 grados.