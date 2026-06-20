Alerta en nueve comunidades por el inicio de un asfixiante episodio de calor y tormentas

Este día marcará el inicio de un episodio de temperaturas muy altas que se prolongará, al menos, durante los primeros días de la próxima semana. La situación estará caracterizada por el predominio de la estabilidad atmosférica en gran parte de la Península y Baleares, aunque el intenso calor convivirá con la formación de tormentas en algunos puntos del interior.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene alertas por altas temperaturas en nueve comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja. Pero además hay riesgo de tormentas en Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La jornada estará dominada por cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio. Tan solo se esperan algunas nubes altas dispersas, mientras que en el litoral gallego, así como en Ceuta y Melilla, aparecerán intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día. Estas nubes tenderán a disiparse a medida que avance la mañana, dejando paso a un ambiente más soleado.

A pesar del predominio de la estabilidad, el desarrollo de nubosidad de evolución en las mesetas y en los principales sistemas montañosos del centro peninsular favorecerá la aparición de chubascos y tormentas durante la tarde. Los fenómenos tormentosos afectarán especialmente al centro y al norte de la Península, donde la inestabilidad será más acusada.

Los pronósticos señalan que algunas de estas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte, especialmente en el norte de Castilla y León. En esta zona no se descartan precipitaciones localmente intensas asociadas a la evolución de las nubes de desarrollo vertical típicas de las jornadas estivales marcadas por el fuerte calentamiento de la superficie.

En cuanto al viento, en los litorales predominará el régimen de brisas, con intensidad floja en general y moderada en algunos puntos del sureste. En el Estrecho soplará levante moderado. En Baleares y en el tercio oriental dominará la componente este, mientras que en las zonas centrales el viento será variable, con predominio de la componente sur. En Canarias continuará el régimen de alisios moderados en las zonas más expuestas.

18/06 19:18 AVISOS PASADO MAÑANA | España: temperaturas máximas y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Ly7u5W0QMz — AEMET (@AEMET_Esp) June 18, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado tanto en la Península como en Baleares. Este incremento térmico dará lugar a valores muy elevados en numerosas regiones, consolidando el comienzo de un episodio de calor intenso que tendrá continuidad durante los próximos días.

Las máximas podrán superar los 36 y 38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y en Mallorca. En el noreste peninsular se alcanzarán entre 37 y 39 grados, mientras que los registros más elevados volverán a localizarse en los grandes valles del interior. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir los termómetros oscilarán entre los 38 y los 40 grados, situándose entre las zonas más cálidas de la jornada.

Además, los valores previstos también serán muy elevados en amplias áreas del centro peninsular y del valle del Ebro, donde se espera que las temperaturas alcancen o superen los 37 grados durante las horas centrales del día. El calor será persistente y afectará a buena parte del territorio desde primeras horas de la tarde.

La situación tendrá continuidad durante la noche. Se prevén noches tropicales en muchas zonas del centro-sur peninsular, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En estas áreas las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 grados, dificultando el descanso nocturno y prolongando la sensación de calor más allá de la puesta de sol.

En Canarias no se esperan cambios significativos en las temperaturas durante esta jornada. En cuanto a los valores térmicos, Las Palmas de Gran Canaria registrará temperaturas comprendidas entre los 20 y los 24 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 21 y los 27 grados. Estas cifras mantendrán al archipiélago alejado de los registros extremos previstos en amplias zonas de la Península, donde continuará intensificándose el episodio de calor.