Trece comunidades en alerta por una masa de aire cálido que dejará hasta 40 grados

Un total de trece comunidades autónomas se encuentran en alerta por altas temperaturas en una jornada marcada por la llegada de una masa de aire cálido procedente del sur, que disparará los termómetros en amplias zonas del país. El episodio de calor afectará a buena parte de la Península y Baleares, con valores propios de los días más intensos del verano y noches especialmente cálidas en numerosas regiones.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en alerta a Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja teniendo en cuenta que en algunas de ellas la alerta es naranja en las horas centrales del día.

La situación atmosférica estará dominada por la estabilidad. En general, los cielos permanecerán despejados o con algunas nubes altas en gran parte del territorio nacional. Tan solo en los litorales del noroeste se esperan intervalos de nubes bajas durante buena parte de la jornada, mientras que por la tarde podrían desarrollarse algunas nubes de evolución en áreas del centro y del noroeste peninsular.

Estas formaciones nubosas tendrán un carácter disperso, aunque podrían dejar alguna tormenta aislada en puntos concretos del interior. No obstante, el protagonismo recaerá principalmente en el ascenso térmico generalizado y en la persistencia de un ambiente muy cálido desde primeras horas del día.

Además de la nubosidad prevista en el noroeste, durante las primeras horas de la mañana serán probables las brumas y los bancos de niebla en Galicia y en el área cantábrica. Se trata de fenómenos que tenderán a disiparse conforme avance la jornada y aumente la insolación.

También se espera la presencia de polvo en suspensión en las regiones mediterráneas, una circunstancia que podría reducir ligeramente la visibilidad en algunos momentos y acentuar la sensación de bochorno. Esta situación se producirá coincidiendo con la entrada de aire cálido que favorecerá un notable incremento de las temperaturas.

En cuanto al viento, predominará la componente sur y la intensidad floja en la mayor parte de la Península. En el litoral mediterráneo y Baleares soplarán vientos flojos del este o noreste, con mayor intensidad en algunos sectores del sureste. En el Cantábrico el viento será del este y en Galicia del noroeste, en ambos casos con carácter flojo.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Episodio persistente de temperaturas muy altas. ➡️ Incertidumbre sobre la intensidad del episodio por la llegada de polvo en suspensión y posible formación de tormentas. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/YB0qFaTdPk — AEMET (@AEMET_Esp) June 18, 2026

Las temperaturas y Canarias

Los termómetros subirán de forma prácticamente generalizada en todo el territorio. El ascenso será especialmente acusado en el litoral cantábrico, donde las temperaturas máximas podrían aumentar más de seis grados respecto a los valores registrados durante la jornada anterior. Este incremento permitirá que zonas habitualmente más templadas experimenten registros significativamente más elevados.

Para hacerse una idea, las máximas podrán superar los 36 grados en el interior de Galicia, en la meseta norte y en Baleares. En muchas áreas del cuadrante suroeste y también en el País Vasco se alcanzarán o superarán los 38 grados, mientras que los registros más elevados se concentrarán en los grandes valles peninsulares.

En los valles del Ebro, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir los termómetros podrían alcanzar los 40 grados durante las horas centrales del día. Estas temperaturas consolidarán un episodio de calor muy intenso que afectará a numerosas comunidades autónomas y que mantendrá el ambiente extremadamente cálido en amplias zonas del interior.

El calor no dará tregua durante la noche. Se prevén noches tropicales, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados, en numerosas áreas del centro-sur peninsular, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. Además, algunas zonas podrían registrar noches tórridas, con mínimas superiores a los 25 grados, una situación poco habitual que dificulta considerablemente el descanso.

En Canarias se mantendrá una situación meteorológica estable, con cielos nubosos o con intervalos de nubes en el norte de las islas y ambiente poco nuboso o despejado en las vertientes del sur. Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos en el archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre los 20 y los 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 20 y los 27 grados. Aunque el ambiente será cálido, las temperaturas canarias seguirán muy alejadas de los registros extremos que alcanzarán numerosas regiones peninsulares durante este episodio de calor.