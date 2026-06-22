La ola de calor deja a España con 15 comunidades en alerta y temperaturas de hasta 42 grados

La ola de calor continúa dejando temperaturas excepcionalmente altas en gran parte del país este lunes 22 de junio, en un contexto de estabilidad atmosférica y entrada de aire cálido desde el sur. A esta situación se suman tormentas y chubascos localmente fuertes que afectarán especialmente al centro y al norte peninsular, pudiendo ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Según el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hay hasta 15 comunidades en alerta por las altas temperaturas. Los avisos amarillos por altas temperaturas están tan solo en tres comunidades que son Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana. En cuanto a los avisos naranjas, que representan un riesgo importante, afectan a Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Cantabria. La situación más significativa se registra en el País Vasco, donde se activa el aviso rojo por temperaturas extremas, el nivel máximo de alerta meteorológica. Además, varias comunidades del norte presentan avisos por tormentas, entre ellas Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Galicia.

A pesar de estos avisos, la situación meteorológica estará marcada por la continuidad de la estabilidad atmosférica. En general predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con presencia de nubosidad alta en amplias zonas de la Península. Durante las primeras horas del día se esperan nubes bajas en el litoral cantábrico occidental y en Galicia, donde además podrían producirse chubascos y tormentas de madrugada en áreas del litoral atlántico.

Con el avance de la jornada crecerá la nubosidad de evolución en zonas del centro peninsular. Estas nubes podrán dar lugar a tormentas aisladas, sin descartar rachas muy fuertes de viento asociadas a estos fenómenos. En el norte peninsular la actividad tormentosa será más destacada durante la tarde, con la formación de chubascos y tormentas que podrán alcanzar intensidad fuerte.

Las tormentas más importantes se esperan en el Cantábrico occidental y en los Pirineos, donde podrían estar acompañadas de granizo. Aunque el calor será el protagonista principal de la jornada, estos episodios tormentosos podrán generar incidencias puntuales debido a su intensidad y a las fuertes rachas de viento asociadas.

También serán probables las brumas y los bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y del Cantábrico occidental. A ello se sumará la presencia de una débil calima que afectará tanto a la Península Ibérica como a Baleares, contribuyendo a un ambiente más cargado y reduciendo ligeramente la visibilidad en algunos puntos.

En cuanto al viento, predominará la componente sur floja en la Península. En el litoral mediterráneo y Baleares soplará de componente este o noreste, generalmente flojo, aunque con intervalos moderados en el litoral sureste. En el Cantábrico dominarán las brisas y en Galicia los vientos de componente noroeste, ambos de carácter flojo.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Ola de calor. ➡️ Temperaturas muy altas para la época tanto de día como de noche en la mayor parte de la Península y Baleares hasta el miércoles. ➡️ El jueves bajarán las temperaturas, aunque todavía con calor intenso. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/goCcXSw91a — AEMET (@AEMET_Esp) June 21, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas continuarán ascendiendo en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico. Se espera que se superen los 34 y 36 grados en el interior de Galicia, la meseta norte y Baleares. Los valores alcanzarán entre 38 y 40 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del Cantábrico oriental. Las temperaturas más extremas se registrarán en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde los termómetros podrán situarse entre los 40 y los 42 grados. Asimismo, estos valores también podrán alcanzarse en áreas del interior del País Vasco y Cantabria.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en el tercio norte peninsular. Además, se prevén noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados, e incluso noches tórridas, con temperaturas por encima de los 25 grados, en algunas zonas del centro y sur peninsular, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. De esta forma, el calor continuará presente también durante las horas nocturnas.

En Canarias predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas, especialmente durante las primeras horas del día. En cambio, en las vertientes meridionales se mantendrán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, permanecerán estables en el archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre los 21 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 20 y los 27 grados. Unas cifras notablemente más suaves que las previstas en amplias zonas de la Península y Baleares, donde la ola de calor seguirá dejando registros excepcionalmente elevados.