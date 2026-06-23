Ola de calor: alerta roja y hasta 44 grados este martes en media España

Casi toda España estará este martes en aviso por altas temperaturas, en un día en el que diez comunidades autónomas estarán en nivel naranja y tres (Andalucía, Cantabria y País Vasco) en rojo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se podrán alcanzar los 38 ºC en amplias zonas de la península y Baleares y la capital de provincia con previsión de máximas más altas es Córdoba con 44 ºC.

En concreto, en Andalucía habrá aviso rojo (peligro extraordinario) en Córdoba y Jaén; naranja (peligro importante) en Almería y Granada; y amarillo en Málaga y Sevilla.

Por su parte, en Cantabria se registrará aviso rojo en Liébana; naranja en el centro y valle de Villaverde; y amarillo (peligro bajo) en el litoral cántabro y en Cantabria del Ebro. Además, en el País Vasco se dará aviso rojo en Guipúzcoa y Vizcaya; y naranja en Álava.

23/06 09:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Por lo demás, el resto de avisos naranja por calor se registrarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; suroccidental asturiana, central y valles mineros y cordillera y Picos de Europa; Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora; Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Lérida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Lugo y Orense; sierra de Madrid, metropolitana y Henares y sur, Vegas y oeste; vertiente cantábrica de Navarra, centro de Navarra, Pirineo navarro, y Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja.

Asimismo, el resto de avisos amarillos por altas temperaturas se darán en Mallorca, Ibiza y Formentera; León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria; Albacete; Barcelona y Gerona; La Coruña y Pontevedra; Vega del Segura; Ibérica riojana; Alicante y Valencia.

Entrada de aire cálido del sur

La Aemet ha indicado que la ola de calor continuará este martes con una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur. En la península y Baleares los cielos estarán poco nubosos, aunque con nubes altas, excepto por la presencia de nubes bajas matinales en los litorales del noroeste y del Ampurdán.

Eso sí, el organismo estatal espera el desarrollo de nubes de evolución en los sistemas montañosos de la mitad norte, especialmente en el noroeste, y la formación de tormentas aisladas y chubascos puntuales. No descarta que se produzcan también en zonas de la Ibérica.

En lo que respecta a Canarias, pronostica nubes en el norte de las islas con precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas, y poco nuboso o despejado en el sur. Al margen de ello, señala que son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental. Además, habrá calima débil que afectará a la península.

En este marco, la Aemet prevé que las temperaturas muy altas continúen, con ligeros descensos de las máximas en el litoral de la mitad este y Baleares y ascensos en la mitad oeste, que en los litorales del Cantábrico occidental se esperan notables. Además, habrá un predominio de ascensos ligeros de las mínimas.

De esta forma, considera posible que se superen los 35 ºC de manera generalizada en la península y Baleares, salvo en algunos litorales y montañas. Asimismo, apunta a que se sobrepasarán los 38 a 40 ºC en amplias zonas del interior peninsular y los 40 a 42 ºC puntualmente en el interior del Cantábrico, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Noches tropicales

A su vez, se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20 ºC), o incluso tórridas (por encima de los 25 ºC), en amplias zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. Por su parte, Canarias registrará ligeros descensos de las máximas.

Por lo demás, el pronóstico recoge que el viento será en general flojo de dirección variable en el interior peninsular, con predominio de la componente sur. Además, habrá flojo del este en el Mediterráneo y Baleares, con levante moderado y con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán. En las costas gallegas se registrará viento moderado y en Canarias, alisio moderado.