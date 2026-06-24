14 comunidades en alerta por la ola de calor antes de la entrada de aire atlántico

Un total de 14 comunidades autónomas estarán este miércoles en aviso por altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De entre todas ellas, el País Vasco y Cantabria se encontrarán en aviso rojo. Por su parte, Baleares y Galicia tendrán activado el aviso amarillo, mientras que el resto de las regiones afectadas se situarán en el nivel naranja.

En el norte peninsular, la situación será especialmente llamativa. La capital de provincia con la temperatura máxima más alta prevista es Bilbao, donde los termómetros podrían alcanzar los 42 grados. De este modo, las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya estarán en aviso rojo, mientras que Álava llegará al nivel naranja. En la comunidad cántabra, el aviso rojo estará activado en la comarca de Liébana, el centro y el valle de Villaverde. El litoral y la zona del Ebro se mantendrán en nivel naranja.

Aviso naranja

Varias autonomías registrarán avisos de nivel naranja a lo largo de la jornada. Este es el caso de Navarra, con especial incidencia en la vertiente cantábrica, el centro, el Pirineo y la Ribera del Ebro. En Asturias, las zonas afectadas incluyen la suroccidental, la central, los Valles Mineros y la Cordillera y Picos de Europa. Aragón también sufrirá este nivel de alerta en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

El resto de las regiones con aviso naranja por calor engloba a provincias y zonas como Jaén, Burgos, Valladolid, Ciudad Real, Toledo, Gerona, Lérida y Badajoz. En la Comunidad de Madrid, el área metropolitana, el Henares y las zonas sur, vegas y oeste se verán igualmente afectadas, así como la Ribera del Ebro en La Rioja.

A su vez, los avisos amarillos se extenderán por Córdoba, Granada, Mallorca, Ibiza, Formentera, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, Cáceres, la sierra madrileña y la Ibérica riojana. En Galicia, las provincias de La Coruña, Lugo y Orense sumarán a las altas temperaturas el aviso por tormentas.

Fin de la primera ola de calor

Pese a este panorama de intenso calor, la Aemet espera un cambio de tendencia con la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, lo que podría iniciar el fin de la actual ola de calor. Se prevé que los cielos permanezcan mayoritariamente despejados, aunque con nubes altas y nieblas matinales en los litorales del noroeste y de Tarragona. Se desarrollarán nubes de evolución en las montañas de la mitad norte, donde se formarán chubascos que podrían extenderse a la meseta norte y dejar precipitaciones fuertes con granizo en el noroeste.

En cuanto a las previsiones térmicas, se superarán los 34 grados en la meseta norte y Baleares, y los 38 grados en amplias zonas del interior peninsular. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir se alcanzarán máximas de hasta 41 grados. Además, se registrarán noches tropicales o tórridas en amplias zonas del centro y sur, así como en los litorales mediterráneos. Finalmente, los vientos serán variables en el interior, con moderados del este en el Cantábrico y régimen de componente norte en Canarias.