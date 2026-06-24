España registra los días de junio más calurosos desde al menos 1950

Este lunes —22 de junio— y martes —23 de junio— han sido los más cálidos de este mes en España desde al menos 1950, con una anomalía media peninsular de +7,1 ºC, según ha señalado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, basándose en datos provisionales.

Núñez ha especificado además que, durante esta ola de calor, tres días se han situado entre los diez más cálidos de la serie histórica del mes de junio: el 21, 22 y 23 —el domingo, el lunes y el martes—. Una vez desagregados los datos entre máximas diurnas y mínimas nocturnas, las noches del lunes y el martes fueron las más cálidas del mes.

🌡📊 La ola de calor dejó más récords de temperaturas máximas y mínimas más altas para junio el lunes 22. ➡️ Destaca Zamora, con 24.1 °C, por tratarse de una serie con datos desde 1920 y ser un récord absoluto, no solo de junio. El anterior registro máximo era de 2017 (23.7 °C) pic.twitter.com/60fpX0dY5F — AEMET (@AEMET_Esp) June 23, 2026

En este contexto, se han producido multitud de efemérides en estaciones con series largas, sobre todo en el norte del país. Por ejemplo, este 23 de junio se registraron 43,7 ºC en Tama (Liébana), el récord absoluto de temperatura máxima en Cantabria (computando todos los meses del año).

Además, el portavoz de la Aemet ha indicado que en el aeropuerto de Bilbao se superaron los 40 ºC los días 21 y 23 y es posible que este miércoles también se sobrepase nuevamente ese umbral. Hasta este momento, sólo se habían registrado 18 días con máxima mayor o igual a 40 ºC entre 1947 y 2025. Sólo en un año de los 80 de la serie, se alcanzaron o superaron los 40 ºC en Bilbao en dos ocasiones, en 2022: con 40,9 ºC el 18 de junio y 41,2 ºC el 17 de julio.