Adiós a la primera ola de calor: caída térmica de 11 grados y alerta por lluvias intensas

La primera ola de calor de la temporada estival en España pasará a la historia este mismo miércoles. La entrada de una masa de aire atlántica, notablemente más fría, provocará un descenso térmico generalizado en la mayor parte de la Península Ibérica. Esta caída de los termómetros será especialmente acusada en la mitad occidental del país, donde se esperan descensos que los expertos califican de extraordinarios, llegando a registrarse hasta 11 grados menos que en las jornadas anteriores.

El alivio térmico se notará con especial intensidad en las comunidades del norte y del oeste. Santander lidera esta bajada con una diferencia de 11 grados, seguida de cerca por Oviedo, donde los termómetros marcarán 10 grados menos. Por su parte, capitales de provincia como Ávila, Cáceres, Lugo, Orense y Valladolid experimentarán un descenso de 9 grados. Este cambio radical ofrece un respiro muy necesario a los ciudadanos tras varios días de asfixia térmica, dejando ciudades como Madrid o Badajoz con máximas más llevaderas en torno a los 32 grados, e incluso por debajo de los 30 en Sevilla.

"Cambios térmicos sustanciales"

A pesar de este desplome generalizado, la situación será muy distinta en la vertiente mediterránea y en los archipiélagos. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha confirmado que "este día ya se dará por finalizado" el episodio de temperaturas extremas, pero advierte de que en el este peninsular y Baleares apenas habrá cambios térmicos sustanciales. En el valle del Ebro, la Meseta Sur y el litoral levantino se seguirán superando los 36 grados con facilidad.

Las previsiones apuntan a que Zaragoza será la capital más calurosa del país, alcanzando los 39 grados, seguida de cerca por Lérida con 38, y Huesca, Logroño y Murcia con 36 grados. Ante este panorama, la institución meteorológica mantiene activos los avisos amarillos por altas temperaturas en diversas zonas de Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco y la isla de Mallorca.

En paralelo al descenso de las temperaturas, la inestabilidad meteorológica cobrará protagonismo en el tercio noroeste peninsular. El flujo atlántico dejará cielos cubiertos y precipitaciones localmente fuertes que irán acompañadas de aparato eléctrico. Durante la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución derivará en chaparrones y fuertes tormentas que podrían traer granizo, afectando principalmente a la cornisa cantábrica y al alto Ebro.

Se han activado las alertas amarillas por riesgo de tormentas y lluvias intensas en el suroeste de La Coruña, el occidente de Asturias, Lugo, el interior de Pontevedra, Vizcaya y la cuenca alavesa del Nervión. Mientras tanto, en las islas Canarias se espera un tiempo más estable con intervalos nubosos al norte de las islas, y en el Estrecho de Gibraltar soplará viento de poniente con rachas que podrían ser puntualmente fuertes.