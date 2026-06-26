El tiempo da una tregua tras la ola de calor pero el valle del Ebro rozará los 38 grados

El tiempo de este viernes 26 de junio estará marcado por una situación de estabilidad en buena parte del país, aunque persistirá la influencia de unas bajas presiones en el noroeste peninsular. Allí se esperan cielos nubosos y precipitaciones, en general débiles, bajo la influencia de un flujo atlántico. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas y nubosidad baja en el área mediterránea. Durante la tarde crecerán nubes de evolución en zonas de montaña del Cantábrico oriental, el Alto Ebro y la Ibérica norte, donde podría registrarse algún chubasco o tormenta aislada.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), permanecerán activos avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y La Rioja. Estos avisos se concentrarán durante las horas centrales y la tarde, cuando se alcanzarán los valores más elevados de la jornada, reflejando la persistencia del calor intenso en el nordeste peninsular y Baleares.

Además de la nubosidad prevista, la jornada podrá comenzar con brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia, así como de forma puntual en algunos litorales mediterráneos. También se espera la presencia de una calima muy débil sobre la Península, sin que ello altere de forma significativa la situación general de estabilidad atmosférica. En conjunto, la mayor parte del territorio disfrutará de tiempo estable, con pocas nubes y únicamente algunos fenómenos locales ligados a la evolución diurna en áreas montañosas.

En cuanto al viento, soplará en general flojo, aunque de manera puntual podrá alcanzar intensidad moderada. Predominará la componente suroeste en la vertiente atlántica, mientras que en el Cantábrico dominarán los vientos del nordeste. En el tercio oriental se impondrá el viento del sudeste. En la costa atlántica gallega se espera un viento del sur moderado y en las zonas del Estrecho y el mar de Alborán será el poniente el protagonista. En Canarias continuará soplando el alisio con intensidad moderada.

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Las temperaturas y Canarias

Vamos dejando atrás la ola de calor de los últimos días ya que las temperaturas seguirán mostrando una tendencia hacia la normalización. Las mínimas descenderán en la Península, especialmente en el interior de la mitad norte, mientras que en el resto del territorio el descenso será más ligero. Las máximas evolucionarán de forma desigual, con ascensos en Andalucía y en otras zonas del interior peninsular, mientras que descenderán ligeramente en el Cantábrico oriental y la Comunidad Valenciana. A pesar de esta evolución, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en numerosas zonas durante las horas centrales del día.

Todavía se superarán los 34 a 36 grados en amplias áreas del nordeste peninsular. En el valle del Ebro los termómetros podrán alcanzar de forma puntual entre 37 y 38 grados, mientras que también se esperan máximas de entre 34 y 36 grados en el este de la Meseta Sur, Baleares y, de manera puntual, en otros puntos del este peninsular. Estas cifras confirman que, aunque las temperaturas continúan normalizándose de forma progresiva, el calor seguirá siendo protagonista en buena parte del este y nordeste de España.

Por su parte, en Canarias continuará una situación estable, con intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Y, en cuanto a los valores térmicos del archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria registrará temperaturas de entre 22 y 25 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife oscilará entre los 21 y los 30 grados. Unas cifras que mantienen el ambiente suave y estable en las islas, sin variaciones destacables respecto a días anteriores.