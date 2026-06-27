Calor extremo en los valles del Ebro y Guadalquivir con alertas amarillas en cinco regiones

El tiempo del sábado estará dominado por una situación de estabilidad en la mayor parte de España, aunque el Cantábrico y Galicia podrían quedar bajo la influencia de una circulación atlántica que favorecerá la presencia de cielos nubosos, chubascos y precipitaciones, en general débiles. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas y nubosidad baja en el área mediterránea. Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en amplias zonas de la Península, especialmente en el norte, el Alto Ebro y los Sistemas Ibéricos, donde podrán producirse chubascos y tormentas aisladas que, de forma puntual, podrían alcanzar intensidad fuerte. Tampoco se descartan tormentas aisladas en el este de Castilla-La Mancha y en las sierras del sureste.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), permanecerán activos avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja durante las horas centrales del día y la tarde. Además, Navarra contará también con un aviso amarillo por tormentas, ante la posibilidad de que estos fenómenos alcancen intensidad puntual en algunos puntos de la comunidad.

La jornada podrá comenzar con la formación de brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia, así como de forma puntual en algunos litorales mediterráneos. A medida que avance el día, el ambiente será mayoritariamente estable en buena parte del territorio, aunque la evolución de las nubes favorecerá la aparición de tormentas aisladas en zonas del norte y del este peninsular, algunas de ellas con intensidad localmente fuerte.

En cuanto al viento, soplará en general flojo, aunque de forma puntual podrá ser moderado. Predominará la componente suroeste en la vertiente atlántica, mientras que en el Cantábrico dominarán los vientos del norte y en el tercio oriental los de componente sudeste. En las zonas del Estrecho y Alborán soplará poniente, rolando posteriormente a levante. En Canarias continuará el régimen de alisios con intensidad moderada.

📈 Récords de temperatura máxima y mínima más alta para junio en varios observatorios los días 23 y 24 de junio. ➡️ Bilbao aeropuerto batió ambos récords en dos días consecutivos. ➡️ Hubo récords en el centro y sur de la Península, pero la mayoría se batieron en la mitad norte. pic.twitter.com/KcnEr3MIIr — AEMET (@AEMET_Esp) June 25, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas experimentarán un ascenso de las máximas en buena parte de la Península, salvo en el Cantábrico y en los litorales del sur, donde descenderán ligeramente. Las mínimas también subirán de forma general, con ascensos más destacados en Andalucía y la Meseta Sur, mientras que únicamente descenderán en el oeste de Galicia. El calor volverá a intensificarse en numerosas zonas del país durante las horas centrales del día.

Se superarán nuevamente los 34 a 36 grados en el nordeste peninsular, en Andalucía, el este de la Meseta Sur, Baleares y, de forma puntual, en otros puntos del este peninsular. En el valle del Ebro y en el valle del Guadalquivir los termómetros podrán alcanzar entre 37 y 38 grados, manteniéndose un ambiente de calor muy intenso en gran parte del sur, el sureste, el nordeste y el archipiélago balear.

En Canarias se esperan intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas, que serán más abundantes en La Palma, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos en las islas. Las Palmas de Gran Canaria registrará valores de entre 22 y 25 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 21 y los 30 grados, manteniendo un ambiente suave y estable durante toda la jornada.