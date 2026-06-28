España se sofoca este domingo: avisos en cinco comunidades y 40 grados en Andalucía

La jornada del domingo estará marcada por una situación de estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares. La excepción será el extremo norte, donde un flujo de componente norte dejará abundante nubosidad y precipitaciones, en general débiles. En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas y nubosidad baja en áreas del Mediterráneo. Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en la Península y, especialmente en el nordeste, podrá dar lugar a chubascos y tormentas.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estarán activos avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña. Los avisos se concentrarán durante las horas centrales del día y la tarde, coincidiendo con el periodo de mayor calor y con temperaturas que volverán a situarse muy por encima de los valores habituales para finales de junio en amplias zonas del país.

La jornada podrá comenzar con la aparición de brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia, así como de forma puntual en algunos litorales mediterráneos. Con el avance del día, la estabilidad seguirá dominando en la mayor parte del territorio, aunque el desarrollo de nubosidad de evolución favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en el nordeste peninsular durante la tarde.

En cuanto al viento, soplará en general flojo, aunque de manera puntual podrá alcanzar intensidad moderada. Predominará la componente suroeste en la vertiente atlántica, rolando a nordeste en la Meseta Norte al final de la jornada. En el Cantábrico y Galicia dominarán los vientos del norte, mientras que en el tercio oriental predominará el sudeste, tendiendo a establecerse cierzo en el valle del Ebro y tramontana en el Ampurdán. En Canarias continuará el alisio moderado, con intervalos de fuerte.

26/06 00:00 AVISOS PASADO MAÑANA | Andalucía: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte peninsular y en el Sistema Ibérico, mientras que ascenderán en la mitad suroeste, especialmente en los litorales atlánticos de Andalucía. Las mínimas subirán ligeramente en Galicia, así como en la mitad sur y el sureste, mientras que descenderán en la Ibérica y el Alto Ebro. Pese a estos cambios, el ambiente continuará siendo muy caluroso en buena parte del país.

Se superarán nuevamente los 34 a 36 grados en el nordeste peninsular, alcanzándose 36 a 38 grados en el valle del Ebro, la Meseta Sur, el valle del Guadalquivir, Baleares y, de forma puntual, en otros puntos del este peninsular. En el valle del Guadalquivir los termómetros podrán alcanzar entre 38 y 40 grados, convirtiéndose en una de las zonas más calurosas de la jornada. El calor intenso seguirá siendo el principal protagonista durante las horas centrales del día.

En Canarias se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores de entre 22 y 25 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife oscilará entre los 21 y los 30 grados. En general, el archipiélago mantendrá un ambiente estable y temperaturas suaves, con el único cambio destacado del ligero aumento de las máximas en las áreas de mayor altitud.