Avisos en once comunidades por chubascos, granizo y temperaturas de hasta 40 grados

El anticiclón marcará la situación meteorológica de este lunes 29 de junio con un predominio del tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares. Los cielos permanecerán despejados o con algunas nubes altas, aunque durante la tarde crecerán nubes de evolución en la mitad oriental que favorecerán la formación de chubascos y tormentas en varios puntos del país.

En cuanto al estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes permanecen activados avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Además, hay avisos por altas temperaturas en Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura y la Comunidad de Madrid. La mayor parte de estos avisos se concentrarán entre el mediodía y las primeras horas de la noche, coincidiendo con el momento de mayor inestabilidad y con el pico del episodio de calor.

La inestabilidad será más destacada durante la tarde en el sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía y el norte de la Región de Murcia. En estas zonas se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes que, además, podrán ir acompañadas de granizo. De forma más aislada, también podrán registrarse tormentas en los Pirineos, aunque con menor intensidad.

Por su parte, en el norte peninsular el panorama será diferente. En el Cantábrico predominarán las nubes bajas y durante la primera mitad del día podrán producirse precipitaciones débiles. También serán probables las nubes bajas a primeras horas en la Meseta Norte, algunos puntos de la Ibérica sur, zonas del sureste peninsular y la provincia de Cádiz, tendiendo a desaparecer con el paso de las horas.

La mañana podrá comenzar con brumas en áreas del Cantábrico y Galicia, que irán disipándose conforme avance la jornada. En general, el ambiente será estable en buena parte del territorio, salvo en las zonas donde se desarrollen las tormentas vespertinas.

En cuanto al viento, soplará en general flojo o moderado. Predominará la componente norte en el Cantábrico y Castilla y León, el cierzo en el valle del Ebro y los vientos de componente este en el interior peninsular. En los litorales mediterráneos y del sur dominará el régimen de brisas. Durante la madrugada, la tramontana dejará rachas muy fuertes en el Ampurdán.

🌡️ En los próximos días predominarán las masas de aire más cálido de lo normal sobre la Península, aunque con ambiente más suave en zonas del norte. ➡️ Es probable que de cara a la recta final de la semana el calor sea de nuevo muy intenso en la mayor parte del país. pic.twitter.com/njjKgQuvir — AEMET (@AEMET_Esp) June 28, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán en el sistema Ibérico, el noreste de la Meseta Norte, el noreste y el sureste peninsular, Baleares y el entorno del Estrecho. En cambio, subirán en el resto del país. Las mínimas también bajarán en el País Vasco, el sistema Ibérico, el valle del Ebro y algunos puntos del interior. Además, continuarán las noches tropicales, con temperaturas mínimas superiores a los 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo.

Como no puede ser de otra manera, el calor será especialmente intenso durante las horas centrales del día. Las temperaturas podrán superar los 34 grados en el interior de Gran Canaria, alcanzar entre 36 y 38 grados en el oeste de la Meseta Sur, Extremadura y el sur de Mallorca, mientras que en el valle del Guadalquivir se esperan máximas de entre 38 y 40 grados, situándose entre las más elevadas de toda España.

En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nubosos en el resto del archipiélago. Además, se prevé la entrada de calima en altura. En cuanto a las temperaturas en Canarias, se espera un ascenso de los valores en el interior de las islas, donde se podrán superar los 34 grados en el interior de Gran Canaria. En las zonas costeras el ambiente será más suave. Las Palmas de Gran Canaria registrará temperaturas de entre 22 y 25 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanzará valores comprendidos entre los 23 y los 30 grados.