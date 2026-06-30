Alerta por la cúpula de calor que abrasará España con más de 40 grados desde el sábado

Un potente anticiclón irá extendiendo su influencia por buena parte de España desde el jueves, según el meteorólogo de Meteored Duncan Wingen. En días posteriores, la dorsal basculará sobre la Península, dando lugar a una situación de altas temperaturas.

En palabras de el climatólogo del portal meteorológico, Samuel Biener, un domo o cúpula de calor podría afectar de lleno a la mayor parte del país a partir del sábado. De esta manera, se podrían alcanzar temperaturas de más de 40ºC en el interior y oeste, con noches tropicales y tórridas.

El experto recuerda que aunque el calor extremo en España suele asociarse a irrupciones de aire sahariano, "bajo determinadas circunstancias" el país puede generar sus propias olas de calor. A veces esto puede coincidir con una advección de aire cálido del sur, lo que intensifica el episodio.

En este sentido, explica que las altas presiones persistentes sobre Europa pueden provocar una situación de domo o cúpula de calor como las que se ha dejado sentir durante las últimas semanas, en las que la masa de aire se ha recalentado de forma excepcional sobre la Península.

🗺️🌡️ Calor "made in Spain"

Se aproxima otro domo de calor pero con características especiales, te las contamos 👇https://t.co/bvzD1TBgW0 pic.twitter.com/YlSqlIBHqf — Meteored España (@MeteoredES) June 30, 2026

En el seno del anticiclón, se producen movimientos descendentes de aire a gran escala (subsidencia), en los que el aire, al descender, se recaliente y reseca aún más cerca de la superficie. Además, el descuelgue de una pequeña dana ha intensificado la advección de aire cálido del sur, lo que ha afectado de lleno al norte peninsular, entre otras zonas del continente.

Por esta parte, ha recordado que en estas semanas se producen los días mas largos del año y que en el interior peninsular la circulación de vientos es muy débil, lo que incrementa ese efecto de cúpula. Durante el fin de semana se podría dar una configuración similar, con una potente dorsal anticiclónica, que se instalará sobre el país dando lugar a un ambiente bastante estable y muy cálido. Ésta estará sustentada en superficie por un bloqueo anticiclónico.