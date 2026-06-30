Vuelve el calor extremo con siete comunidades en alerta y noches tropicales

El calor volverá a ganar intensidad esta jornada en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por altas temperaturas en siete comunidades autónomas, donde los termómetros podrán alcanzar hasta 40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Además, también se esperan rachas muy fuertes de viento en Canarias y, al final del día, en el valle del Ebro, el Ampurdán y el Estrecho.

La AEMET ha emitido avisos por temperaturas elevadas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

El nivel de riesgo será naranja en Andalucía y Extremadura, mientras que el resto de comunidades permanecerán en aviso amarillo durante las horas centrales del día.

Las temperaturas máximas seguirán subiendo de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, Galicia, Baleares y algunos puntos del litoral mediterráneo, donde se mantendrán estables o descenderán ligeramente.

Tiempo estable y algunas tormentas por la tarde

El anticiclón mantendrá el predominio del tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos despejados o poco nubosos. Sin embargo, durante la tarde podrán desarrollarse chubascos y tormentas dispersas en las Béticas, la Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca.

En el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos con algunas precipitaciones débiles, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto.

30/06 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

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El viento soplará en general flojo, aunque la AEMET advierte de rachas muy fuertes de alisio en Canarias. Además, a últimas horas del martes podrán registrarse rachas intensas de cierzo en el valle del Ebro, tramontana en el Ampurdán y levante en el Estrecho.

Hasta 40 grados en el suroeste peninsular

La previsión apunta a que se superarán los 38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste peninsular, mientras que los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir podrán alcanzar entre 38 y 40 grados.

En Canarias también continuará el episodio de calor, con 34 a 36 grados en el interior de Tenerife y La Gomera, y hasta 38 grados en el sureste de Gran Canaria. Además, persistirá la calima en altura.

La AEMET también prevé noches tropicales, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados en puntos de Andalucía, Extremadura y el litoral mediterráneo.