El anticiclón dispara las temperaturas: alerta en nueve comunidades y máximas de 42 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este miércoles avisos por altas temperaturas en nueve comunidades autónomas, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, donde varias zonas estarán en nivel naranja. Además, Aragón, Baleares, Cataluña y Galicia tendrán avisos por viento o fenómenos costeros.

La influencia del anticiclón dejará una jornada de tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados.

Solo en el Cantábrico se esperan intervalos nubosos con algunas precipitaciones débiles. Por la tarde podrán desarrollarse chubascos o tormentas aisladas en zonas del sistema Ibérico, los Pirineos, las sierras del sureste y el interior de Mallorca.

Andalucía y Extremadura, en nivel naranja

Los avisos naranjas por calor afectan a las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, así como a Badajoz y Cáceres, donde las temperaturas alcanzarán los valores más elevados de la jornada. En Badajoz se espera que el termómetro se sitúe en los 42 grados.

También permanecen activos avisos amarillos en Cádiz; Ávila; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Lérida y Tarragona; y en las zonas de Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste.

Según la AEMET, los termómetros superarán los 36 y 38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y podrán alcanzar entre 39 y 41 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

01/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Noches tropicales y otras alertas

La previsión también apunta a noches tropicales, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados en puntos de Andalucía, Extremadura y el litoral mediterráneo. En cambio, las temperaturas descenderán en la mitad norte peninsular y en Canarias, donde el descenso podrá ser notable en algunos puntos.

Además del calor, la AEMET mantiene avisos por viento en Zaragoza, donde el cierzo dejará rachas fuertes, y avisos por fenómenos costeros en Menorca, Gerona y La Coruña. También se esperan rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y de alisio en zonas expuestas de Canarias.