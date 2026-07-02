Nueve comunidades, en alerta por calor: estas serán las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para esta jornada avisos en nueve comunidades autónomas por altas temperaturas, viento y fenómenos costeros. El calor volverá a ser el principal protagonista de la jornada, con máximas que podrán alcanzar entre 39 y 41 grados en zonas del valle del Guadalquivir, el Guadiana y el oeste de Andalucía.

Los avisos meteorológicos afectan a Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid.

Las altas temperaturas concentran la mayor parte de las alertas, aunque también permanecen activos avisos por viento y fenómenos costeros en algunos puntos del país.

En Andalucía, además del calor, la Aemet ha activado avisos por rachas de viento muy fuertes en el extremo sur de la comunidad y por fenómenos costeros. En Cataluña, Islas Baleares y Cantabria también existe ese aviso amarillo por fenómenos costeros.

Tiempo estable salvo en el Cantábrico

El día estará marcado por la estabilidad atmosférica en la mayor parte de la Península, con cielos poco nubosos o despejados y únicamente algunas nubes altas.

La excepción será el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará cielos cubiertos y precipitaciones, en general de carácter débil. Durante la mañana también podrían registrarse cielos nubosos y algunas precipitaciones en el Cabo de la Nao y en las islas más occidentales de Baleares.

Por la tarde no se descarta la formación de nubes de evolución en áreas montañosas de la mitad sur, con posibilidad de chubascos y tormentas aisladas. El viento será en general flojo, aunque se esperan intervalos moderados en distintos puntos del país. Destacan las rachas muy fuertes en Menorca y en el extremo sur de Andalucía.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que en el resto del archipiélago los cielos estarán poco nubosos. Continuará el viento alisio moderado a fuerte, con rachas muy intensas en las zonas más expuestas.

Hasta 42 grados en el sur peninsular

Según la previsión de la AEMET, las temperaturas máximas volverán a situarse en valores muy elevados en buena parte del interior peninsular. Se espera que los termómetros superen los 36 grados en amplias zonas de la Meseta Sur, Extremadura y Andalucía.

En muchos puntos se alcanzarán entre 39 y 41 grados, especialmente en las zonas bajas del Guadiana, el valle del Guadalquivir y el oeste de Andalucía. Córdoba y Badajoz serán las provincias en las que el termómetro marcará los 42 grados.

02/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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También podrán registrarse temperaturas muy altas de forma puntual en zonas bajas del litoral y prelitoral de Galicia y Cataluña. Las máximas subirán en el tercio norte peninsular, mientras que descenderán en el sureste y en Baleares. Las mínimas aumentarán en Andalucía occidental y bajarán en la mitad norte y en el archipiélago balear.