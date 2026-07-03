España se asfixia este viernes: alerta en ocho comunidades con temperaturas de hasta 41 grados

La estabilidad atmosférica dominará este viernes 3 de julio en gran parte de España, en una jornada marcada por el calor intenso y por temperaturas que volverán a situarse entre las más elevadas del año en numerosas zonas del país. Los termómetros superarán los 36 y los 39 grados en amplias áreas del suroeste y del nordeste peninsular, además de hacerlo de forma puntual en zonas bajas de Galicia. De hecho, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el oeste de Andalucía, podrán alcanzarse entre 39 y 41 grados. Además, el viento de levante dejará rachas muy fuertes, superiores a los 80 kilómetros por hora, en el Estrecho.

Todo ello hace que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantenga activados avisos por fenómenos meteorológicos adversos en varias comunidades autónomas. Predominan los avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. También hay avisos por fenómenos costeros en Andalucía, Baleares, Cataluña y Galicia, mientras que Andalucía mantiene además avisos por viento debido a las fuertes rachas de levante previstas en el entorno del Estrecho.

La previsión apunta a un claro predominio de la estabilidad en la Península, con cielos en general poco nubosos o despejados y únicamente la presencia de algunas nubes altas. La principal excepción se localizará en el Cantábrico, donde la llegada de flujo atlántico dejará cielos cubiertos y no se descarta alguna precipitación débil en su sector más oriental.

A lo largo de la tarde crecerán nubes de evolución en zonas elevadas de la mitad sur peninsular. Aunque la probabilidad es reducida, estas nubes podrían dejar algún chubasco aislado en áreas de montaña. En el resto del territorio continuará el ambiente seco y estable, con muchas horas de sol y condiciones plenamente veraniegas.

El viento soplará en general flojo, aunque por momentos alcanzará intensidad moderada. Predominará la componente sudeste en la mitad sur y la del nordeste en el noroeste peninsular. En las costas gallegas se esperan intervalos de viento fuerte, mientras que el cierzo moderado continuará afectando al valle del Ebro y la tramontana soplará en el Ampurdán con intervalos de fuerte intensidad.

El levante será protagonista en el área del Estrecho y el mar de Alborán. Se espera que sople con intensidad moderada, aunque podrá intensificarse con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes que superarán los 80 kilómetros por hora, siendo este uno de los fenómenos más destacados de la jornada.

02/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad norte peninsular y en Baleares, mientras que en el tercio sur registrarán un ligero descenso que apenas aliviará el intenso calor. Se superarán los 36 grados en la meseta sur, Extremadura y Andalucía, así como de forma puntual en zonas bajas del prelitoral y del litoral de Galicia y Cataluña. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, además del oeste andaluz, los valores podrán situarse entre los 39 y los 41 grados.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en la mitad norte y un descenso también ligero en el tercio sur. Aun así, persistirán las noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados en los litorales mediterráneos y en el sudoeste peninsular. En las zonas de valle podrán registrarse noches tórridas, con temperaturas que no bajarán de los 25 grados durante la madrugada.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de alguna llovizna en el norte de las islas más montañosas, mientras que en las islas orientales y en las vertientes del sur los cielos permanecerán poco nubosos. Las temperaturas apenas experimentarán cambios en el archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 21 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 20 y los 26 grados, manteniéndose un ambiente estable y suave durante toda la jornada.