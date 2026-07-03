La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso especial por ola de calor ante la llegada de un episodio de temperaturas muy altas que comenzará el domingo 5 de julio y que se prolongará, al menos, hasta el martes 7, aunque no se descarta que pueda alargarse. El organismo prevé máximas de hasta 42 grados en varios puntos del país y advierte de un aumento del riesgo para las personas vulnerables y del peligro de incendios forestales.

Según la AEMET, la situación estará provocada por la combinación de una dorsal atmosférica, una depresión aislada en niveles altos (DANA) situada al oeste de la Península y una masa de aire muy cálido y seco. A ello se sumarán la elevada insolación, la estabilidad atmosférica y los vientos flojos, favoreciendo que el calor se intensifique a partir del domingo.

El episodio afectará principalmente al cuadrante suroccidental, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles de los Pirineos, aunque las altas temperaturas se extenderán a buena parte del territorio peninsular y Baleares. La AEMET advierte de que todavía existe incertidumbre sobre su duración exacta por la evolución de la DANA.

Hasta 42 grados en varias zonas

El organismo prevé que el calor vaya aumentando de forma progresiva durante el fin de semana. El domingo, primer día oficial de la ola de calor, se esperan 38 a 40 grados en el valle del Miño, 37 a 39 grados en el interior de La Coruña, 39 a 41 grados en el cuadrante suroccidental y hasta 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR ➡️ Temperaturas muy altas tanto diurnas como nocturnas. ➡️ Peligro importante para personas vulnerables y en actividades al aire libre en las horas de más calor. ➡️ Incremento del peligro de incendios. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/IyXWYbAizf — AEMET (@AEMET_Esp) July 3, 2026

También se alcanzarán 38 a 40 grados en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste, mientras que Baleares registrará entre 35 y 37 grados. La AEMET destaca además el importante ascenso térmico en Galicia, donde durante el fin de semana se superarán los 37 grados y, de forma puntual, podrán alcanzarse los 39 grados.

El lunes será el día más caluroso

La previsión apunta a que el lunes 6 de julio será la jornada más extrema del episodio. Ese día podrán alcanzarse 42 grados en amplias zonas de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, 39 a 41 grados en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste, 41 grados en el nordeste peninsular, 39 grados en Galicia y zonas del Cantábrico y 38 grados en Baleares.

Aunque se espera una entrada de aire marítimo que suavice las temperaturas en el oeste de Galicia, el resto del país continuará bajo un ambiente muy cálido, con noches tropicales e incluso tórridas en numerosos puntos del suroeste y del valle del Ebro.

Riesgo para la salud y aumento del peligro de incendios

La AEMET advierte de que las horas centrales del día serán las de mayor peligro, especialmente para quienes desarrollen actividades al aire libre y para personas mayores, enfermos cardiovasculares y otros colectivos vulnerables.

Además, señala que el riesgo de incendios forestales aumentará de forma generalizada hasta valores muy altos, debido a la combinación de temperaturas extremas, déficit hídrico acumulado durante las últimas semanas y la posible aparición de tormentas secas acompañadas de rachas fuertes de viento a partir del lunes.

También existe la posibilidad de que durante el inicio de la próxima semana se formen tormentas vespertinas con escasa precipitación en áreas montañosas. Por el momento, se prevé que el episodio pueda comenzar a remitir a partir del miércoles, aunque insiste en que la evolución presenta todavía un elevado grado de incertidumbre.