El calor extremo asfixia a España con temperaturas de hasta 41 grados este sábado

El intenso calor seguirá siendo el gran protagonista de la jornada de este sábado en buena parte del país. Las temperaturas volverán a situarse en valores muy elevados, con máximas por encima de los 36 y 39 grados en gran parte de la Península, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, el oeste de Andalucía y de forma puntual en Galicia y el valle del Ebro podrán alcanzarse entre 39 y 41 grados. Además, el levante seguirá soplando con fuerza en el Estrecho, donde se esperan rachas superiores a los 80 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. Andalucía suma además avisos por viento y fenómenos costeros debido al fuerte levante previsto en el Estrecho y el mar de Alborán, donde podrán registrarse rachas muy fuertes superiores a los 80 kilómetros por hora.

La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica en la mayor parte de la Península. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con la presencia de algunas nubes altas. Las principales excepciones se localizarán en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará intervalos nubosos durante la mañana antes de tender a despejar, y en el área del Estrecho, donde persistirán algunas nubes bajas.

Durante la tarde crecerán nubes de evolución en zonas del centro peninsular. Aunque la probabilidad será reducida, no se descarta que estas formaciones puedan dejar algún chubasco aislado. En el resto del territorio continuará el ambiente estable, seco y plenamente veraniego, con muchas horas de sol.

En cuanto al viento, soplará en general flojo, aunque por momentos alcanzará intensidad moderada. Predominará la componente sudeste en la mitad sur y la del nordeste en el noroeste peninsular. En las costas gallegas se esperan intervalos de viento fuerte, mientras que el cierzo moderado continuará presente en el valle del Ebro y la tramontana también soplará con intensidad moderada en el Ampurdán.

El levante volverá a ser uno de los fenómenos más destacados del día en el área del Estrecho y el mar de Alborán. Se espera viento moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes que podrán superar los 80 kilómetros por hora, manteniendo las condiciones adversas en esta zona.

02/07 23:54 AVISOS PASADO MAÑANA | España: temperaturas máximas, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en el Cantábrico y en Galicia, donde incluso podrá ser notable, mientras que en el resto de la Península y Baleares apenas registrarán cambios. Aun así, el calor seguirá siendo muy intenso, con valores superiores a los 37 y 39 grados en buena parte del territorio peninsular, salvo en el Cantábrico, los litorales mediterráneos y las zonas de mayor altitud.

Los registros más elevados volverán a concentrarse en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, además del oeste de Andalucía. También podrán alcanzarse de forma puntual entre 39 y 41 grados en algunas zonas de Galicia y del valle del Ebro, manteniéndose el episodio de calor intenso que afecta a buena parte del país.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en la mitad norte y apenas variarán en el resto de España. Continuarán las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en los litorales mediterráneos y en el sudoeste peninsular. En los principales valles podrán repetirse las noches tórridas, con temperaturas que no descenderán de los 25 grados durante la madrugada.

En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas, mientras que en las islas orientales y en las vertientes del sur predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas tenderán a subir en el archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre los 21 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 20 y los 26 grados, manteniéndose un ambiente estable y agradable durante toda la jornada.