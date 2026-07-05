El sofocante calor no da tregua: máximas de 41 grados y avisos en gran parte de España

La estabilidad atmosférica continuará dominando la jornada del domingo en buena parte de España, donde el calor volverá a ser el gran protagonista. Las temperaturas seguirán situándose en valores muy elevados, con máximas superiores a los 37 y 39 grados en gran parte de la Península. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, además del oeste de Andalucía y, de forma puntual, de Galicia, los termómetros podrán alcanzar entre 39 y 41 grados. El ambiente seguirá siendo plenamente veraniego, con cielos mayoritariamente despejados y escasas precipitaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

La previsión estará marcada por el predominio de cielos despejados o poco nubosos en prácticamente toda la Península y Baleares, aunque con la presencia de algunas nubes altas. La estabilidad seguirá siendo la nota dominante durante gran parte del día, favoreciendo un ambiente seco y una intensa insolación en las horas centrales.

Durante la tarde crecerán nubes de evolución en el centro peninsular. Estas formaciones podrán dejar algún chubasco aislado en zonas de montaña, aunque se tratará de precipitaciones muy localizadas. En el resto del país apenas se esperan cambios, manteniéndose las condiciones de estabilidad.

En cuanto al viento, predominará la componente este en los litorales. Soplará con fuerza en el Estrecho, donde podrán registrarse algunas rachas muy fuertes. También será moderado en el Cantábrico y el mar de Alborán, mientras que en el resto del Mediterráneo y en el oeste de Galicia predominarán los vientos flojos con régimen de brisas. En el interior peninsular los vientos serán en general flojos y de dirección variable a primeras y últimas horas del día, imponiéndose la componente este durante las horas centrales.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares. ➡️ El episodio podría convertirse en una ola de calor. En cualquier caso, las temperaturas nocturnas y diurnas serán muy altas durante varios días. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/Y8HYG63UDs — AEMET (@AEMET_Esp) July 2, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio norte peninsular, donde el incremento podrá ser notable en el alto Ebro y Navarra. En cambio, se esperan descensos en el interior de la provincia de Valencia y en el este de la meseta sur, mientras que en el resto del territorio apenas habrá variaciones significativas respecto a la jornada anterior.

El calor seguirá siendo muy intenso en buena parte de la Península. Se superarán los 37 y 39 grados en la mayor parte del territorio, salvo en el Cantábrico, los litorales mediterráneos y las zonas de mayor altitud. Los valores más elevados volverán a concentrarse en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, además del oeste de Andalucía y, de forma puntual, de Galicia, donde podrán alcanzarse entre 39 y 41 grados.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, salvo por ligeros ascensos en la mitad norte. Persistirán las noches tropicales, con registros por encima de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el sudoeste peninsular, el valle del Ebro y de forma puntual en Galicia. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrán repetirse las noches tórridas, con temperaturas que no descenderán de los 25 grados durante la madrugada.

En Canarias, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso tanto en las máximas como en las mínimas. En Las Palmas de Gran Canaria los valores oscilarán entre los 21 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 20 y los 26 grados, manteniéndose un ambiente estable y agradable en el conjunto del archipiélago.