El mapa del calor extremo: las tres zonas que superan los 43ºC en los próximos días

El mapa térmico de la Península Ibérica alcanzará su punto crítico en las próximas 48 horas. Los datos consolidados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) constatan que la masa de aire cálido africano estabilizará un escenario de riesgo extremo hasta el viernes, localizando los picos absolutos de la ola de calor en las cuencas del Guadalquivir, el Guadiana y el tramo medio del Ebro, antes de iniciar un alivio térmico condicionado por la entrada de vientos del norte.

Miércoles de alerta máxima en el valle del Guadalquivir

El análisis secuencial de las estaciones andaluzas sitúa el cénit climatológico de este episodio en la jornada del miércoles 8 de julio. En Córdoba, los termómetros registrarán una escalada progresiva que pasará de los 42ºC de este lunes a los 43ºC el martes, tocando techo con 44ºC en el ecuador de la semana. Este comportamiento idéntico se replicará en la estación de Andújar, que compartirá la máxima peninsular de 44ºC.

La persistencia del bloque de calor afectará de manera directa a Sevilla, donde se mantendrán los 41ºC durante el martes y el miércoles de forma ininterrumpida. En el interior de la comunidad, la localidad de Écija registrará 43ºC consecutivamente en las mismas jornadas, mientras que Granada y Loja experimentarán su jornada más adversa el miércoles con 40ºC y 42ºC respectivamente.

El valle del Ebro y Extremadura comparten el pico del martes

A diferencia del sur peninsular, el nordeste y el extremo occidental registrarán su jornada más crítica durante el martes 7 de julio. En Aragón, la estación de Zaragoza registrará 43ºC durante esa jornada, consolidando un promedio diario que no bajará de los 42ºC durante el resto de la semana. La misma evolución sufrirán las localidades de Alcañiz y Fraga, alcanzando los 43ºC en el momento álgido del paso de la masa sahariana.

En Extremadura, el comportamiento de los termómetros sitúa el techo térmico entre el lunes y el martes. Las estaciones de Badajoz y Mérida marcarán su registro más alto con 43ºC, iniciando un descenso paulatino a partir del miércoles que estabilizará los valores en 39ºC de cara al jueves. Esta pauta la compartirán Cáceres y Plasencia, con registros máximos de 42ºC en la primera mitad de la semana.

Bloque homogéneo en el centro y desplome térmico en el Cantábrico

La Comunidad de Madrid y la submeseta sur mantendrán una meseta térmica sin apenas oscilaciones diurnas hasta el jueves. En Madrid capital el termómetro tocará techo el martes con 40ºC, fijando los 39ºC como constante para las jornadas circundantes. En los municipios de la periferia, como Alcalá de Henares y Aranjuez, los registros oficiales se elevarán hasta los 41ºC.

La situación de estabilidad en el interior contrasta con la ruptura térmica inmediata que experimentará el tercio norte peninsular. En el País Vasco, la estación de Bilbao registrará un desplome térmico de ocho grados en 24 horas, pasando de los 40ºC del lunes a los 32ºC el martes. Una tendencia de alivio que se extenderá de forma inmediata al Principado de Asturias y Cantabria, donde Santander estabilizará sus máximas en los 24ºC a partir de la jornada del martes.