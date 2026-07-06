La AEMET mantiene los avisos por calor extremo y prevé tormentas en varias zonas del país

La ola de calor continúa este lunes con temperaturas muy elevadas en gran parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé máximas superiores a los 36 y 38 grados en numerosas zonas del país, que podrán alcanzar entre 39 y 41 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el interior de Galicia y zonas bajas del Pirineo de Lérida. Además, se esperan tormentas en el centro peninsular, acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Tormentas en el centro peninsular

Aunque la estabilidad seguirá siendo la situación predominante, la AEMET prevé el desarrollo de tormentas en el centro de la Península, especialmente en la meseta sur y el este de Extremadura. Estas tormentas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Tampoco se descartan de forma aislada en otros puntos de los sistemas Béticos, la cordillera Cantábrica, el este de Galicia y el oeste de Castilla y León.

En las costas de Galicia y Asturias habrá intervalos de nubes bajas y algunas brumas, mientras que en el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en las orientales y en el sur del archipiélago, donde además está prevista una entrada de calima.

Máximas por encima de los 40 grados

La previsión mantiene el predominio del tiempo estable tanto en la Península como en Baleares y Canarias, aunque con algunos fenómenos de inestabilidad durante la tarde. Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, la meseta norte y, de forma más acusada, en el Cantábrico oriental. En cambio, descenderán en el oeste de Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto del territorio.

La AEMET señala que se podrán superar los 36-38 grados en la mayor parte de la Península y Baleares, salvo en las zonas de montaña y en los litorales del norte y del mar de Alborán. Los valores más elevados volverán a registrarse en los grandes valles del interior, donde los termómetros podrán alcanzar hasta 41 grados.

Las temperaturas mínimas también subirán en buena parte del país, especialmente en la mitad norte, mientras que únicamente descenderán en el litoral gallego.

Los avisos de la AEMET por altas temperaturas afectarán a 16 Comunidades Autónomas. Predominarán los avisos naranjas durante las horas centrales del día en amplias zonas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

06/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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En Baleares y la Región de Murcia los avisos serán, en general, de nivel amarillo, aunque en algunos puntos del archipiélago balear el riesgo aumentará durante parte de la jornada.

El calor continuará también durante la noche. Según la previsión meteorológica, las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste peninsular, el valle del Ebro y Canarias. Además, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el sur de Gran Canaria, las temperaturas nocturnas permanecerán por encima de los 25 grados, lo que dará lugar a noches ecuatoriales.

El viento soplará en general de componente este en los litorales, con intensidad moderada en el Cantábrico y floja en el Mediterráneo. En el interior peninsular predominarán los vientos flojos y variables, mientras que en Canarias serán de componente norte y moderados.