La segunda ola de calor pone en alerta roja a tres comunidades y desata fuertes tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este martes la segunda ola de calor del verano con temperaturas que volverán a superar los 40 grados en amplias zonas del país y con avisos por tormentas en buena parte del interior peninsular durante la tarde.

Según la previsión de la AEMET, las máximas podrán alcanzar entre 40 y 43 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia, la Región de Murcia y puntos del sur de Huesca y Lérida. En gran parte de la Península y los archipiélagos se superarán además los 36-38 grados, salvo en las zonas de mayor altitud y en algunos litorales del norte.

Avisos rojos en tres comunidades

La AEMET ha activado avisos rojos por temperaturas extremas en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Galicia estarán en aviso naranja por calor. También hay avisos amarillos en Baleares y en zonas del País Vasco.

Además, el organismo mantiene alertas por tormentas en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco y La Rioja, donde podrán ir acompañadas de fenómenos adversos.

07/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Tormentas en el centro peninsular

Aunque continuará el predominio de la estabilidad, la entrada de aire frío en altura favorecerá la aparición de nubosidad de evolución durante la tarde.

La AEMET prevé tormentas en los sistemas Central e Ibérico, las dos mesetas, la cordillera Cantábrica y el alto Ebro, que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento. También crecerán nubes de evolución en los Pirineos y los sistemas Béticos.

En el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos en las islas occidentales y calima ligera en altura.

Noches tropicales y ecuatoriales

Las temperaturas mínimas seguirán siendo muy elevadas. La AEMET prevé que no bajen de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste peninsular, el valle del Ebro y Canarias. Además, permanecerán por encima de los 25 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en la vertiente sur de las islas Canarias.

El viento será, en general, flojo y variable en el interior, de componente oeste en el Cantábrico y de brisas en el Mediterráneo. En Canarias soplará viento moderado de componente norte.