España afronta otra jornada de calor extremo con avisos por tormentas en varias comunidades

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene esta jornada la ola de calor que afecta a gran parte de España, con temperaturas que volverán a superar los 40 grados en numerosas zonas del país. Además, avisa de la posibilidad de tormentas en el noreste peninsular, que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, de forma puntual, granizo.

La previsión señala que las temperaturas máximas volverán a situarse por encima de los 36-38 grados en buena parte de la Península y los archipiélagos, salvo en zonas altas, el área cantábrica y el litoral de Alborán.

En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia y Murcia, el sur de Huesca y Lérida, así como en las medianías del sur de Gran Canaria, los valores podrán alcanzar entre 40 y 42 grados.

Según el mapa, permanecerán activos avisos rojos por altas temperaturas en Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Castilla y León, La Rioja o Baleares estarán en aviso por calor de menor nivel. Además, Aragón, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja también presentan avisos amarillos por tormentas junto a la Comunidad Valenciana.

08/07 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

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La estabilidad seguirá predominando durante la jornada, aunque el desarrollo de nubosidad de evolución en el noreste peninsular podría dejar chubascos y tormentas en el alto Ebro, Navarra, el Sistema Ibérico y los Pirineos, con posibilidad de rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo.

En las costas atlánticas gallegas y el Cantábrico occidental, se esperan cielos con nubes bajas y algunas brumas. En el resto de la Península y Baleares, predominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas. En Canarias, habrá intervalos nubosos en las islas más occidentales y cielos poco nubosos o despejados en las orientales, aún con presencia de calima ligera.

El termómetro

Las temperaturas máximas descenderán en el Sistema Ibérico y la mitad norte, especialmente en el Cantábrico, mientras que subirán en el extremo noreste y el sureste. Las mínimas bajarán en el noroeste y aumentarán en el arco mediterráneo.

La AEMET también prevé que las temperaturas nocturnas sigan siendo muy elevadas. Las mínimas no bajarán de 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el valle del Ebro y Canarias, y permanecerán por encima de 25 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, además de la vertiente sur de las islas Canarias orientales.

En cuanto al viento, soplará flojo de componente oeste en el Cantábrico y del norte en Galicia, será variable en el interior y de brisas en el Mediterráneo. En Canarias se espera viento moderado de componente norte.