Alerta de fuertes tormentas y más de 40 grados en España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este 10 de julio una jornada marcada por el contraste entre el intenso calor que seguirá afectando a buena parte de España y la llegada de un episodio de inestabilidad que dejará tormentas localmente fuertes en el centro y la mitad norte peninsular. El organismo advierte de que algunas de estas tormentas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y precipitaciones intensas en determinados puntos.

Según la predicción de la AEMET, un núcleo de aire frío situado sobre la Península favorecerá el desarrollo de nubes de evolución durante las horas centrales del día. Como consecuencia, se producirán chubascos tormentosos que afectarán principalmente a las comunidades del interior de la mitad norte.

La previsión señala que los fenómenos más intensos podrán registrarse en el Sistema Ibérico oriental y la Cordillera Cantábrica occidental, donde las tormentas podrían dejar precipitaciones localmente fuertes y rachas muy intensas de viento.

Mientras tanto, el resto del territorio presentará una situación más estable, con cielos poco nubosos o despejados. Solo se esperan bancos de niebla durante las primeras horas del día en Galicia y el Cantábrico, además de algunas nubes bajas en el Estrecho, el litoral gallego y el norte de Canarias, que tenderán a disiparse a lo largo de la mañana.

A pesar del aumento de la inestabilidad en parte del país, las temperaturas máximas continuarán siendo muy elevadas en amplias zonas de la Península y Baleares.

La AEMET prevé que los termómetros superen los 35 grados en numerosas regiones y que alcancen más de 38 grados en puntos del valle del Ebro, Andalucía, las cuencas del Tajo y del Segura, así como en Baleares. Entre las capitales con temperaturas más altas destacan Zaragoza, con una máxima prevista de 40 grados, Lérida y Gerona, con 39 grados, Murcia, también con 39 grados y Córdoba, donde se alcanzarán los 38 grados.

Vuelven las noches cálidas

El organismo meteorológico también advierte de que las temperaturas mínimas seguirán siendo elevadas, especialmente en las costas mediterráneas, las depresiones del nordeste, la meseta Sur y distintas zonas del sureste peninsular.

En estas áreas, los termómetros no bajarán de los 20 grados, lo que dificultará el descanso nocturno y mantendrá unas condiciones de elevado estrés térmico para la población más vulnerable.

Vientos moderados

En cuanto al viento, la AEMET prevé un régimen generalmente flojo en la Península y Baleares, con predominio de la componente este en el tercio oriental y el archipiélago balear, mientras que en la mitad sur dominará el viento de ponente.

En el Estrecho y el mar de Alborán soplará poniente moderado. También se espera cierzo moderado en el valle del Ebro y el litoral catalán, mientras que en Galicia y el Cantábrico predominarán los vientos de componente norte.

En Canarias continuará el régimen habitual de alisios moderados, con temperaturas más suaves y máximas previstas de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 28 grados en Santa Cruz de Tenerife.